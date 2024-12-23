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▲象限儀座流星雨的輻射點位於東北方，最好的觀賞時間落在1月3日入夜至1月4日午夜。（圖／台北市立天文館提供）

▲象限儀座流星雨特色是「流星明亮且速度中等」，常有明亮的火流星出現，很適合肉眼觀賞。（圖／台北市立天文館提供）

每年「3大流星雨」之一的「象限儀座流星雨」要來了！，台北市立天文館表示，當天流星雨不受月光影響，觀賞條件極佳，象限儀座流星雨的，每小時天頂流星數預估為80顆，但可能在60至200之間變動，流星雨輻射點預估在午夜0時左右，會從東北方升起。雖然象限儀座流星雨的輻射點位於東北方，不過台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，此外，2025年1月3日，，不過在隔天曙光出現前，輻射點仰角未達50度，因此實際觀察到的流星數量可能比較少，不過只要使用高感度數位相機攝影，依舊能留下精彩美景。象限儀座流星雨的輻射點位在牧夫座頭部附近，；此外，象限儀座流星雨的「高峰期短」，，流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於「小行星196256（2003 EH1）」的殘留物，小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊。而「象限儀」是古代用來測量天體位置的儀器，在1795年加入星座之列，但國際天文學聯合會（IAU）在1922年重新制訂現行星座時，將象限儀座除名，原星座範圍位於現在的武仙座、牧夫座和天龍座之間，不過由於輻射點位置，「象限儀座流星雨」持續沿用。