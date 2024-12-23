每年「3大流星雨」之一的「象限儀座流星雨」要來了！下週五（2025年1月3日）將爆發達到極大期，每小時天頂流星數上看80顆，台北市立天文館表示，當天流星雨不受月光影響，觀賞條件極佳，最好的觀賞時間落在1月3日入夜至1月4日午夜。
🟡2025象限儀座流星雨時間
象限儀座流星雨的活躍期在2024年12月28日持續至2025年1月12日，並在下週五1月3日晚上11時左右達到極大期，每小時天頂流星數預估為80顆，但可能在60至200之間變動，流星雨輻射點預估在午夜0時左右，會從東北方升起。
🟡2025象限儀座流星雨方位、觀賞技巧
雖然象限儀座流星雨的輻射點位於東北方，不過台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
此外，2025年1月3日，當晚月齡僅3.6，象限儀座流星雨不受月光影響，觀賞條件極佳，不過在隔天曙光出現前，輻射點仰角未達50度，因此實際觀察到的流星數量可能比較少，不過只要使用高感度數位相機攝影，依舊能留下精彩美景。
🟡象限儀座流星雨特色
象限儀座流星雨的輻射點位在牧夫座頭部附近，特色是「流星明亮且速度中等」，常有明亮的火流星；此外，象限儀座流星雨的「高峰期短」，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。
🟡象限儀座流星雨取名原因、由來
象限儀座流星雨和雙子座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於「小行星196256（2003 EH1）」的殘留物，小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊。
而「象限儀」是古代用來測量天體位置的儀器，在1795年加入星座之列，但國際天文學聯合會（IAU）在1922年重新制訂現行星座時，將象限儀座除名，原星座範圍位於現在的武仙座、牧夫座和天龍座之間，不過由於輻射點位置，「象限儀座流星雨」持續沿用。
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象限儀座流星雨的活躍期在2024年12月28日持續至2025年1月12日，並在下週五1月3日晚上11時左右達到極大期，每小時天頂流星數預估為80顆，但可能在60至200之間變動，流星雨輻射點預估在午夜0時左右，會從東北方升起。
🟡2025象限儀座流星雨方位、觀賞技巧
雖然象限儀座流星雨的輻射點位於東北方，不過台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
此外，2025年1月3日，當晚月齡僅3.6，象限儀座流星雨不受月光影響，觀賞條件極佳，不過在隔天曙光出現前，輻射點仰角未達50度，因此實際觀察到的流星數量可能比較少，不過只要使用高感度數位相機攝影，依舊能留下精彩美景。
🟡象限儀座流星雨特色
象限儀座流星雨的輻射點位在牧夫座頭部附近，特色是「流星明亮且速度中等」，常有明亮的火流星；此外，象限儀座流星雨的「高峰期短」，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。
🟡象限儀座流星雨取名原因、由來
象限儀座流星雨和雙子座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於「小行星196256（2003 EH1）」的殘留物，小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊。
而「象限儀」是古代用來測量天體位置的儀器，在1795年加入星座之列，但國際天文學聯合會（IAU）在1922年重新制訂現行星座時，將象限儀座除名，原星座範圍位於現在的武仙座、牧夫座和天龍座之間，不過由於輻射點位置，「象限儀座流星雨」持續沿用。