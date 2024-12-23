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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。民進黨立委王義川周末到苗栗南庄演講，並說教育要從小做起，以後立法的時候才不會亂立。國民黨發言人李明璇批，王義川這種行為，用卑劣下流都不足以形容。犯法了還自己po上網，果真是憨川。李明璇說，她很少指名道姓罵人，但王義川這種行為，用卑劣下流都不足以形容。這已經超過「民主」的範疇，也遠遠超過「言論自由」的底線了，究竟要多無良，才會在幼兒園裡對純淨的小孩子大談政治？到底要有多無恥，才會沾沾自喜的發社群大肆宣傳？李明璇說，就算王義川常在「表演」，但有腦子的人都知道凡事都有界線，這次王義川真的太超過了！政治進入校園會不會太扯！做一個成熟的大人，很難嗎？竟然搞不清楚什麼能做什麼不能做，在幼兒園的聖誕活動上，大談偏激的政治思想，讓政治的髒手伸進了幼童們的心中。李明璇說，她十分的憤怒，而且非常的傷心，每個人都能有不同的立場，但不該玷污國家的幼苗，破壞本該充滿溫暖與快樂的聖誕節！「原來你們要求黨政軍退出校園，就是換自己進入校園，現在連幼兒園都不放過了！你們恨惡共產黨，卻成為共產黨，還超越共產黨，綠色終究活成自己討厭的紅色。李明璇說，蟾蜍正在培養小蝌蚪，將來成為綠衛兵是嗎？在這裡呼籲，民進黨必須公開道歉，更應該立刻開除這種完全不適任的立委，這位口渴都要吼人端水的大立委，除了嘴砲，完全看不到他的專業能力在哪裡，犯法了還自己po上網，果真是憨川。王義川對此回應，「上週六晚上我和朋友的私人聚會分享立法委員心得和這幾天的衝突，現場都是我的朋友和他們的家人，到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！ 當時才八點多，我在分享的時候，難道要叫小朋友：小朋友不要聽，趕快去睡覺嗎？」