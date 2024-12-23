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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。不過隔天民進黨立委邱議瑩等人就返回高雄選區，與高雄港的《魷魚遊戲》巨型英熙娃娃合照。國民黨立委游淑慧酸綠委，工作娛樂兩不相誤。游淑慧批民進黨立委，前一天一副三法若通過，就要從容就義、救國救民。第二天法案三讀後，馬上神清氣爽揪團到高雄扮裝玩耍，看起來綠委們心情、身體恢復和調適的都不錯，工作娛樂兩不相誤，能玩能打、能收能放、能怒能樂。游淑慧也說，台上的演員，下了戲就放下，台下的觀眾，入戲很深不能自拔，歲末年初先放下不愉快，好好過平安夜聖誕節，跟著又有許多愉快的跨年活動。常被網友說與英熙撞臉也游淑慧也自嘲，「我在背後凝望著他們，沒有感覺背後發涼嗎？」