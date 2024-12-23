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《財政收支劃分法》修正案三讀通過，台中市長盧秀燕今天表示，中央跟地方的財政過去20多年來處在失衡狀態，大家互相杯葛、反對，以致修法從沒成功過，她三度感謝「絕大部分的立委」善盡自己職責為地方爭取預算，眾志成城排除萬難，讓22縣市都能多獲一點補助，並說「雖然我們分得不多，但是會珍惜」。盧秀燕今（23）日列席台中市議會之前受訪，針對立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，她表示自己擔任過6屆立委，中央與地方的財政長期失衡，過去20多年來大家都要修《財劃法》，卻又互相杯葛、反對，以至修法從沒成功過。這次她非常感謝絕大部分的立委盡自己職責，為地方爭取預算，同時排除萬難修改《財劃法》，讓22縣市都能多獲一點補助。她也強調，《財劃法》修正後，中央一家拿60%，地方22家拿40%，「雖然我們分得不多，但是會珍惜」。台中市政府財政局補充說明，市府一向期待中央適度擴大中央統籌分配稅款規模，增裕地方自有財源以加速建設及發展。未來市府仍將恪遵財政紀律，落實開源節流，讓珍貴的財政資源發揮最大效益。