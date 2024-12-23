我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨上週六召開應變小組會議，一致決議柯文哲還是黨主席，要全力慰留。立委張啓楷今（23）日亦透露，他在路上遇到民眾都跟他說：「柯文哲很倒霉、柯文哲有夠衰小」，顯見大家都認為柯文哲被政治追殺，因此民眾黨全體一致要力挺柯文哲到底。張啓楷強調，他們都知道柯文哲「非常非常愛我們黨跟小草」，一定會從善如流，接受慰留。民眾黨上週六召開應變小組會議，商討柯文哲起訴後因應之道。他們會後受訪時強調還沒收到柯文哲的辭職信，「柯文哲就是黨主席」，會全力慰留。立委張啓楷今在立院受訪時則進一步表示，這不只是應變小組的態度，也是8位立委、中評委、中央委員及廣大小草的共同意見。張啓楷並推測，這幾天北檢應該就會起訴柯文哲，民眾黨接下來如何處理，還要看起訴內容。「這段時間太多科幻小說、胡言亂語，到時候會像氣球一樣被戳破。」黨內討論過程都清楚認為這是一場政治追殺、政治迫害。他還說路上民眾都會跟他們講「柯文哲很倒霉、有夠衰小」，否則容積率問題難道賴清德當台南市長的時候沒有嗎？政治獻金賴清德也都沒問題嗎？為何只查柯文哲？張啓楷強調，很多民眾都在為柯文哲抱不平，因此民眾黨一定會力挺柯文哲到底，全力慰留他。「事實上，柯文哲非常非常愛台灣民眾黨，他也是個從善如流的人，跟小草有很深的感情。我們認為他應該會從善如流，愛我們黨、接受慰留。」