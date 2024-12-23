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▲孫生曾經邀請未成年少女到旅館開房間，幸虧最後被女孩親姐姐攔下來。（圖／記者致龍攝影）

▲酷炫表示，在加拿大真好，不用看到臺灣的奇怪新聞。（圖／取自酷炫 IG）

▲酷炫又再發一則限時動態表示，臺灣發生的一切事情都與自己無關。（圖／取自酷炫 IG）

在YouTube上有165萬訂閱的「反骨男孩」成員孫生，今（23）日被爆出曾約未成年少女到汽車旅館開房間，幸好被女方親姐姐攔下，事後老闆酷炫也把孫生叫到辦公室向少女道歉。對此，目前在加拿大釣魚的酷炫在IG限時動態上回應，「臺灣發生的事與我無關」，還自嘲「該不會快到北極還要處理公關事件吧！」根據《鏡週刊》的報導，在一段街訪影片中，打給前男友說：「好想你」，就可以獲得新台幣1000元，一名未成年網紅L女主動表示可以打給曾經有過交集的孫生，不過孫生並未接聽，而是傳訊息詢問怎麼了，隨後一旁的攝影師爆料，孫生曾在2年前想騙L女到旅館開房，幸好被女孩親姐姐阻止，事後孫生還被酷炫叫到辦公室向女方親自道歉。對此，目前人在加拿大溫哥華的酷炫也在限時動態上回應，偶爾去一趟加拿大真的不錯，這裡連網路都沒有，還強調完全看不到奇怪的新聞真好，更自嘲表示：「該不會人快到北極也還要處理公關事件吧！」隨後酷炫又發一篇限時動態表示，自己在一個完全沒有收訊的地方釣魚，加拿大步調好慢，一切都很悠哉，「臺灣發生的事情也都與我無關，好Chill，發完這篇我又要失聯了。」