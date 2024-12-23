冷氣團近期接力強襲台灣，暖暖包成了全民取暖小物。不過暖暖包該如何使用最有效率呢？日本醫學博士福田千晶就表示，暖暖包用雙手搓揉其實相當浪費時間，利用正確的方式能在短短1分鐘內讓暖暖包發熱，還能立刻升溫16.5度。
許多人近期拿出暖暖包禦寒，福田千晶曾指出，將暖暖包取出包裝後，不要以搓揉的方式加熱，這樣需要好幾分鐘才會開始發熱，正確的方式是對著暖暖包「吹氣」，這樣一來暖暖包在短短1分鐘內就會開始升溫。
不只如此，福田千晶還透露，將暖暖包放在「腰部兩側」是最佳的位置，因為腰間的骨頭較少，且腰部較靠近肝臟、腎臟等血液量多的內臟器官，因此只要腰部暖活，就能讓大腦緊張狀態得到緩解，進而輸速大量血液，促進全身血液循環，讓四肢開始泛紅、暖和。
而根據《中時新聞網》報導，暖暖包尚未使用時約為22度，若用雙手搓揉需要3分鐘才能升到30.9度，但若是對暖暖包吹氣，60秒內就能升溫到38.5度。
那麼該如何讓暖暖包保溫呢？林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈曾教學，若是開了暖暖包之後要「暫停使用」，又想避免直接降溫、造成浪費，可以將用到一半的暖暖包，置入密封的塑膠袋內，再把空氣擠出並密封，就能防止鐵粉繼續氧化，若想繼續使用再取出即可。
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不只如此，福田千晶還透露，將暖暖包放在「腰部兩側」是最佳的位置，因為腰間的骨頭較少，且腰部較靠近肝臟、腎臟等血液量多的內臟器官，因此只要腰部暖活，就能讓大腦緊張狀態得到緩解，進而輸速大量血液，促進全身血液循環，讓四肢開始泛紅、暖和。
而根據《中時新聞網》報導，暖暖包尚未使用時約為22度，若用雙手搓揉需要3分鐘才能升到30.9度，但若是對暖暖包吹氣，60秒內就能升溫到38.5度。
那麼該如何讓暖暖包保溫呢？林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈曾教學，若是開了暖暖包之後要「暫停使用」，又想避免直接降溫、造成浪費，可以將用到一半的暖暖包，置入密封的塑膠袋內，再把空氣擠出並密封，就能防止鐵粉繼續氧化，若想繼續使用再取出即可。