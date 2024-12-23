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▲暖暖包以搓揉的方式加熱，會需要好幾分鐘才開始發熱，正確的方式是對著暖暖包「吹氣」，在短短1分鐘內就會開始升溫。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

▲暖暖包「暫停」發熱只要準備一個夾鏈袋即可。（圖／記者周淑萍攝）

冷氣團近期接力強襲台灣，暖暖包成了全民取暖小物。不過暖暖包該如何使用最有效率呢？日本醫學博士福田千晶就表示，暖暖包用雙手搓揉其實相當浪費時間，利用正確的方式能在短短1分鐘內讓暖暖包發熱，還能立刻升溫16.5度。許多人近期拿出暖暖包禦寒，福田千晶曾指出，將暖暖包取出包裝後，不要以搓揉的方式加熱，這樣需要好幾分鐘才會開始發熱，不只如此，福田千晶還透露，，因為腰間的骨頭較少，且腰部較靠近肝臟、腎臟等血液量多的內臟器官，因此只要腰部暖活，就能讓大腦緊張狀態得到緩解，進而輸速大量血液，促進全身血液循環，讓四肢開始泛紅、暖和。而根據《中時新聞網》報導，暖暖包尚未使用時約為22度，若用雙手搓揉需要3分鐘才能升到30.9度，那麼該如何讓暖暖包保溫呢？林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈曾教學，若是開了暖暖包之後要「暫停使用」，又想避免直接降溫、造成浪費，，就能防止鐵粉繼續氧化，若想繼續使用再取出即可。