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今年幫助洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍後，「少主」Walker Buehler季後成為自由身，至今仍未找到落腳處，近期Buehler受邀擔任Podcast節目「Just Baseball Show」時，表示今年的冬季會議對他來說不太一樣，以往他只會關注哪個球員轉隊或簽約，但今年自己成為自由球員的一份子，要常常接電話，與各球團進行溝通討論，最後也坦言自己有些許壓力。Buehler在2017年登上大聯盟，並在2019年拿下14勝4敗，防禦率3.26的表現，正式成為道奇新生代王牌，但好景不常，近年來Buehler屢遭傷勢摧殘，2023年整季報銷一球未投，直到今年賽季才回歸，但重返投手丘後Buehler過往身手不再，6月又因臀部傷勢進入傷兵名單，直到8月才回歸，進入季後賽Buehler共4場出賽，繳出防禦率3.60的表現，支撐起道奇殘破的先發輪值，並幫助道奇拿下世界大賽冠軍。賽季結束後，Buehler成為自由球員，至今仍為找到落腳處，近期受邀擔任Podcast節目「 Just Baseball Show」時，Buehler也透露今年休賽期的不同，「過去的冬季會議，我只會看誰轉隊，但今年成為其中的一份子，感覺不太一樣，常常要接電話，與各球團溝通。」Buehler也坦言過去幾年的休賽季，自己都會開始著手計劃新一年的規劃，但今年至今仍未找到下家，確實讓自己感到些許壓力，且難以做出決定。道奇今年休賽季共有2名先發投手成為自由球員，分別是Buehler和Jack Flaherty，而當家左投Clayton Kershaw也選擇跳出合約，目前三名選手是否回鍋道奇尚未得知，而補強方面道奇以5年1.82億美元簽下Blake Snell後，至今沒有太大動作。