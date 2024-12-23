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▲LINE 2024年聖誕節特效，主頁特效提早登場，可以在個人主頁面上看到節氣氛圍感十足的聖誕花圈。（圖／記者周淑萍攝）

▲預計12/30會出現LINE「下雪特效」，聊天室停得越久還會有積雪的效果，相當有趣。（資料畫面，圖／螢幕截圖）

LINE一年一度的聖誕節特效來囉！每年LINE在節慶前後都會出現專屬的聊天室特效，今年聖誕節也不例外，今（23）日推出聖誕特效，「聖誕節」、「平安夜」、「禮物」就會出現可愛的熊大、兔兔、莎莉的聖誕花圈相當可愛，一秒鐘就能讓聊天室充滿過節氣氛，特效日期從今天開始到12/27早上10點為止，不只如此，還提早預告12月30日會提供下雪特效，讓大家都能感受到年節氣氛。每年都會有的LINE聖誕節特效，今年也沒有缺席，從台灣時間 12/23 10:00～12/27 10:00 ，只要在聊天室內輸入，「聖誕節」、「平安夜」、「禮物」就會觸發聖誕節的背景特效，可以召喚充滿節慶氣氛的熊大、兔兔、莎莉的花圈，讓LINE聊天室更具有過節氣氛。此外，除了聊天室內有特效之外，「下雪」特效也不能少，台灣時間 2024/12/30(一) 00:00 至 2025/01/01(三) 00:00 打開聊天室不需要任何關鍵字即可觸發。想要看到聖誕節聊天室特效，適用版本包含：LINE iOS 9.15.0 (含)以上 、LINE Android 10.2.0 (含)以上(且 Android OS 7.1 以上) 、LINE 電腦版版本需為6.7.3 以上。手機 LINE 版本為 12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，只要點擊關鍵字連結就可以再度出現特效，不需要重複傳送。但如果覺得特效太過可愛，干擾聊天的過程，其實也可以到LINE 設定中將「聊天室背景特效」中關閉。設定路徑：設定→聊天→聊天室背景特效，關閉即可。提早出現的節慶特效有主頁聖誕花圈，主頁特效會持續到台灣時2024/12/25(三) 23:59，陪伴用戶完整過完聖誕節。版本限定需要在iOS 以及 Android LINE 版本10.17.0 以上(且 Android OS 7.1 以上)。如果主頁沒有看到聖誕節的特效，有可能是因為下列三種原因：📍1 如果特效顯示期間剛好是生日，將會優先於主頁顯示生日特效。📍2 請於LINE設定中確認「播放特效」已開啟或重新開啟路徑：LINE主頁>設定>主頁>播放特效📍3 若手機設定有減少特效功能的展示，請於設定中找到並關閉以下功能iOS：減少動態效果。路徑：設定>輔助使用>動態效果>減少動態效果Android：移除動畫。路徑：設定>協助工具>移除動畫