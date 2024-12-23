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▲22日晚間，台中市文心路一段發生行車糾紛，黃男不滿陳男閃燈示意，下車找對方理論，乘客董男下車試圖調解，卻被黃男持刀攻擊，造成臉部撕裂傷。（圖／翻攝畫面）

22日晚間，台中市文心路一段，發生行車糾紛衝突，29歲黃姓男子駕駛小客車，不滿後方陳姓男子閃燈示意，因此加速攔停對方車輛，並下車找對方理論，陳男車上乘客32歲董男，也下車試圖調解，卻被黃男誤以為要攻擊，從車上取車刀械揮舞，造成董男臉部撕裂傷，所幸送醫治療無生命危險，警方獲報後趕抵，將行兇的黃男制伏，並查扣2把刀械，訊後依殺人未遂等罪嫌移送法辦。據了解，昨天晚間11時許，黃男因行車糾紛爆發肢體衝突，員警巡邏經見狀，立即下車制止雙方，並呼叫支援警力到場。黃男因誤會董男要攻擊，持刀揮物化傷董男，董男也試圖奪刀，造成其臉部撕裂傷等，員警隨即合力制伏黃男，並查扣武士刀及手指刀各一把，全案依殺人未遂、傷害、妨害自由及違反刀械管制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。警方也呼籲，民眾遇突發衝突宜冷靜處理，切勿因一時衝動釀成遺憾，必要時請立即撥打110報案專線求助，以維自身安全。