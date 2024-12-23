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▲準帕布颱風替南方雲系帶來水氣，週一、週二降雨範圍較廣，週三聖誕節雨勢趨緩。（圖／中央氣象署）

▲聖誕節各地回溫，不過週末將再有一波冷氣團影響，各地仍要留意10度左右低溫。（圖／中央氣象署）

天氣將出現明顯轉變，中央氣象署預報員趙竑指出，南海的熱帶性低氣壓最快今（23）日晚上增強為「帕布颱風」（國際命名：Pabuk），午後將水氣帶往北方，全台降雨機率提高，明（24）日北台灣持續偏冷，週三聖誕節（12/25）回暖，週五（12/27）又會有冷氣團，可能影響到跨年天氣。趙竑表示，熱帶性低氣壓TD30昨天上午在南海生成，強度慢慢拉升，最快今天晚上變為「帕布颱風」，路徑預估朝越南前進，對台灣不會有直接影響，但颱風外圍供應水氣給南方雲系，台灣雲量增多、降雨機率提高。趙竑說明，今天基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫雨，其它地區則都有局部短暫雨，今天到明天清晨，高山有降雪機率。明天各地降雨機率仍較高，但雨勢集中在北部、東半部，明天晚上拳台雨勢趨緩，聖誕節水氣再減少，只剩東半部有零星雨勢。趙竑提及，目前這波冷空氣會影響北台灣到明天，中南部則已經逐漸回溫；聖誕節全台感受較暖，各地白天高溫24至25度，南台灣還會有26至27度的氣溫，清晨全台則落在15至18度，早晚溫差較大。週四（12/26）東北季風增強，下波大陸冷氣團則在週五抵達台灣，一直到週末，北部早晚低溫僅11至12度，其他地區13至15度，最冷時段落在週六晚上至週日清晨（12/28至12/29），全台低溫只有12度，中部以北空曠地區有機會跌破10度。跨年當天大陸冷氣團預計減弱，但夜晚氣溫依舊偏冷。