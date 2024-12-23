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▲楊謹華本來想忍著不就醫。（圖／翻攝自楊謹華IG）

▲楊謹華在留言處和幫她處理傷口的醫護人員相認。（圖／翻攝自楊謹華IG）

楊謹華精湛的演技除了是公認的「影后」之外，身為大E人（外向型）她也很常在社群平台分享私下的生活，毫無包袱擄獲不少粉絲的心，昨（22日）她在IG分享生活日記，其中提到她不小心被木屑插到腳底，本來想忍痛去拍戲，結果被同事抓去急診，感謝急診室的「學姐」耐心替她挑木屑，還跟對方在留言處相認。楊謹華在IG分享，有天晚上拍戲收工後，回到家竟然被木屑直插腳底，「隔天一早本想先去拍戲，拍完再去處理，最後還是被同事抓去急診室處理，我想到腳底要打麻藥及有可能劃一刀，我腋下就流汗，能拖多久就多久。」好在最後遇到很有耐心的急診室「學姐」，非常細心地，在堅持不劃一刀的情況下，替楊謹華把木屑都挑乾淨，楊謹華還害羞表示，「不好意思請教她的名字。」不過PO文一貼出，也引來那位學姐留言，「謝謝你的信任跟忍耐，希望美美的你傷口順利恢復。」楊謹華開心回，「學姐是妳嗎？謝謝妳的留言，讓我可以再跟妳道謝。」互動相當可愛。