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人稱「大耳朵女王」的高利貸組織女魔頭在近期被捕，過去她在社群平台上向當地人放貸，並收取高達720%年利率的金錢，還會折磨欠債人，手段十分嗜血和殘忍，最終警方在前天（21日）將她繩之以法。綜合外國媒體報導，42歲「大耳朵女王」來自甲米府，被稱為「Madam Maem」 ，當地警方調查發現，這名女子通過「Tears of Singles」帳號名稱在Facebook展開非法借貸活動，說服網友向她借款，並收取超出法律規定上限標準的利率。警方收集足夠證據後，在21日突擊她居住的公寓。這名女子被捕後承認，她向當地人放貸已有三到四年時間，並且會向他們收取20%或60%的每周和每月利息，或是高達720%年息。如果借貸人逾期或不還債，她就會找人對他們進行威脅，甚至是人身傷害，造成部份人死亡。目前，當地警方指控她在展開非法借貸活動，並在高於法定限額下，收取過高利率，目前調查還在進行中。