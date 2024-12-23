我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼蔡尚樺（上圖左、下圖右）和黃豪平搭檔主持華碩集團尾牙。（圖／蔡尚樺臉書）

▲▼蔡尚樺主持尾牙的戰袍，凸顯她的好身材。（圖／蔡尚樺臉書）

金鐘主持人蔡尚樺有雙水漾大眼，加上窈窕身材、甜美嗓音和伶俐口才，從財經主播成功轉行為藝人，知性形象深植人心，出道至今工作邀約不斷，算是線上最炙手可熱的主持人之一。蔡尚樺近日主持完華碩科技尾牙活動，透露頭獎是市價上百萬的BMW豪車，她大呼：「也太扯啦！」日前，蔡尚樺在粉專發文，透露連莊主持華碩尾牙，「大學就在華碩實習，有種回娘家的心情～董事長還是一如繼往的豪氣，除了狂送好幾包50萬現金和五台車子，頭獎還是BMW X3也太扯啦！」據了解，BMW全新第四代X3系列，依照車型不同，售價有249萬元、277萬元及383萬元起，價格不便宜。蔡尚樺說，華碩請到人氣火熱也是自己最愛的搖滾樂團八三夭表演，「邊工作能邊聽演唱會有夠幸福，你們聽過最狂的頭獎是什麼？」貼文發布後引起網友熱烈討論：「我都用華碩的產品」、「有沒有分股給妳啊」、「抽BMW X3也太夢幻氣派了」、「這是妳第三個尾牙主持工作，都是科技業，都是很賺錢的公司！」此外，蔡尚樺上工的衣著也備受稱讚，她一頭過胸直髮垂下，穿酒紅色漸層小禮服，胸口挖U字，豐滿上圍、事業線讓人不注意也難，下半身還開高衩，白皙玉腿若隱若現，讓人大飽眼福，收穫一片好評。