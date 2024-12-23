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目前擔任台中市政府顧問的民眾黨大老蔡壁如，昨天證實將參選民眾黨中央委員，依《公務人員行政中立法》規定，公務人員不得兼任政黨或其他政治團體之職務，傳聞蔡壁如會先請辭市府顧問，表明參選到底的決心，市長盧秀燕上午受訪時表示「目前蔡顧問還沒跟我談」，公務人員本身從政，會有一定的法律規定。台中市議會定期會今（23）日最後一天，民進黨市議員林德宇質詢時，批評市府顧問蔡壁如一再逾越市府機要人員的政治倫理，並強調機要人員要顧的是市府與市長，不是只顧自己的政黨，否則其他主管有樣學樣，豈不上樑不正下樑歪？惟議長張清照並未要求市長盧秀燕答覆。稍早盧秀燕被媒體問及，蔡壁如投入下個月將投票的民眾黨中央委員選舉，若當選應請辭，但須獲得市長首肯，盧秀燕表示「目前蔡顧問還沒跟我談」，公務人員本身從政有一定的法律規定，不管哪位公務同仁都會受到相同規範，若有個別公務同仁想從政，表達意見後都必須依規定辦理。市府法制局補充說明，依《公務人員行政中立法》第5條規定，公務人員不得兼任政黨或其他政治團體之職務。