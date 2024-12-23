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自大聯盟退役後，日本傳奇鈴木一朗現職水手球團總裁特助，日本電視台TBS節目《情熱大陸》利用半年時間跟拍引退後的生活，內容有他和目前擔任洋基總經理特別顧問的松井秀喜的對談內容，兩人認為現今的大聯盟比賽太過壓抑，甚至到無聊的地步了。鈴木一朗與松井秀喜總給外界有種「瑜亮情節」的印象，兩人也曾明明同場，卻未互相打招呼的情形，但這次兩人隔了10年後的重逢是充滿歡樂的。鈴木一朗滿臉笑容地和松井秀喜握手，並激動喊道「秀喜！最近過的如何？」，讓松井秀喜笑回，「為什麼你情緒這麼激動。」然而，隨著松井的一個提問，談話氛圍頓時轉變，「看現在的大聯盟比賽，不會覺得很壓抑嗎？」鈴木一朗則嚴肅地回應，「壓抑，真的很壓抑，這是一種無聊的棒球。可怕的是，日本可能會在幾年後跟隨這種趨勢。」對於這種現象可能對日本棒球界帶來的影響，表達深深的憂慮。只是兩人未進一步解釋，日本媒體《Full-Count》也提出疑問，「鈴木一朗對當代棒球的危機感，究竟源於什麼樣的深意呢？」