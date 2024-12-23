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▲蔡昌憲及米可白到東部小學出外景，米可白希望這次快閃活動將歡樂帶進小學校園，提前送給小朋友們一個聖誕驚喜。（圖／公視台語台提供）

▲蔡昌憲及米可白搭檔主持已有三年，對「兒童節目主持人」的身分有不少體悟，米可白認為能讓她做自己、回歸簡單，蔡昌憲則期許能給來錄影的孩子們正能量和快樂。（圖／公視台語台提供）

蔡昌憲、米可白攜手主持兒童節目，三年來獲得兩百多間小學熱情支持，不遠千里從各縣市來到台北錄影，但東部因路途遙遠、交通不便，節目決定主動走向東台灣，率領主持群巡迴宜花東12所小學快閃，對於這次特別企劃，蔡昌憲和米可白兩人都相當興奮，兩人各司其職帶給小朋友們歡樂，蔡昌憲運用「海盜船長」的人設，用激將法和小朋友鬥智鬥勇，米可白則當暖心隊長給予鼓勵，團隊攜手傳遞正能量。重回校園，米可白回想起在學校偶遇明星的一樁舊事，當年有個尋找校園美女的節目很流行，某次主持人小鐘哥和小馬哥到他們學校錄影，還是學生的米可白也想要去排隊，結果最後沒被選中，她自嘲笑稱：「我們學校很多漂亮女生，那時候我長得比較黝黑健康。」儘管如此，這次經歷仍令她印象深刻，感覺電視裡的人突然出現在學校裡很特別，沒想到如今自己也變成「電視裡的人」，希望這次快閃活動將歡樂帶進小學校園，提前送給小朋友們一個聖誕驚喜！而蔡昌憲及米可白兩人搭檔主持已有三年，對「兒童節目主持人」的身分有不少體悟，米可白認為錄兒童節目對她而言像在「充電」，讓她能做自己、回歸平凡簡單：「雖然很多人說現在小孩比較皮，但我在他們身上學到一種放鬆輕鬆的感覺。」蔡昌憲則覺得自己像「獵人」裡的小傑，「小傑是一個很純真、純粹的小孩，而且眼睛常常發亮，帶給他人很多能量。」他期許能像小傑一樣，給來錄影的孩子們正能量和快樂。夢幻聖誕節即將到來，已晉升二寶爸的蔡昌憲透露，去年搬家後趁老婆小孩不在偷偷布置家中，等他們回家發現聖誕裝飾很開心感動；今年兒子小菜包越來越會講話，開始會期待聖誕節，所以他告訴兒子聖誕老公公很忙，只會找表現好的小朋友。被問到小菜包最近表現？他笑答：「好像還好。」《非常了不起》校園快閃接下來要繼續巡迴行程，快遞聖誕驚喜和滿滿歡樂到花東小學，精彩節目每週一至週三下午五點半公視台語台首播。