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美國股市上週五（20日）全數走高，四大指數全數上漲逾1%，激勵台北股市今（23）日開盤上漲301.31點、來到22811.56點，站回月、季線關卡，隨後在電子權值股的領軍下，指數持續走高，最高一度來到23132.25點，上漲622點，午盤則是上漲557.02點或2.47%，來到23067.27點。大盤開高走高，中小型股也同步表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.47點、來到252.86點，站回5日線關卡，盤中最高一度來到255.49點，午盤則是上漲2.06點或0.82%，來到254.45點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：友訊、昆盈、佳能、群創、泰金寶-DR；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、廣達、鴻海、陽明。權值股領軍上攻，權王台積電回神反攻，今日以1065元開出、上漲30元，隨後有資金進駐，最高來到1080元、漲幅達到4%，午盤則是上漲40元或3.86%，來到1075元。也同步帶動半導體族群走高，類股指數漲逾3.8%，位居午盤漲幅排行冠軍，凌陽亮燈漲停來到30.05元，景碩上漲逾8%，芯鼎、台亞上漲逾5%，富鼎、力積電、矽力*-KY、迅杰上漲逾3%。鴻海也同步開高震盪，以185元開出、上漲4元，盤中最高一度來到187.5元，午盤上漲4元或2.21%，來到185元；聯發科也開高走高，以1405元開出、上漲15元，盤中最高來到1420元，午盤則是上漲30元或2.16%，來到1420元。