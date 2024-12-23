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▲不少人在寫聖誕卡片時，會將「Merry Christmas」縮寫成「Merry X'mas」來節省字數。（示意圖／取自Pixabay）

▲「聖誕快樂」最基本的正確寫法就只有「Merry Christmas」以及「Merry Xmas」兩種，以後別再寫錯啦！（示意圖／取自Pixabay）

一年一度的聖誕節即將在12月25日到來，街頭巷尾已經洋溢著濃厚的聖誕氣氛，也成了現代人聚會、交換禮物的好時光。然而，許多人總是在聖誕賀卡上將「Merry Christmas」（聖誕快樂）錯寫成「Merry X'mas」，其實正確的「聖誕快樂」英文版寫法只有2種，Xmas中的「X」也並非簡寫。不少人在寫聖誕卡片時，會將「Merry Christmas」縮寫成「Merry X'mas」來節省字數，就連商家都出於美觀或空間考量，會以此方式簡化標語，讓大多數人誤以為「Xmas」中的「X」代表「Christ」的簡寫。以宗教的角度來說，聖誕節是全球基督徒慶祝耶穌（Christ）降生的重要日子，天主教教會將在這天舉辦彌撒（mass）來盛大慶祝，這兩個英文單詞的組合正是聖誕節「Christmas」。根據《巨匠美語》指出，耶穌基督的希臘名字為「ΧΡΙΣΤΟΣ」，「Xmas」中的X其實就源自於首字母，「ΧΡΙΣΤΟΣ」也常被音譯為「Xristos」或「Christos」，因此Xmas即是Christmas的另一種寫法。知名英文老師徐薇也曾表示，現代人經常將聖誕快樂寫為「X'mas」，其實是對「Xmas」的誤解，甚至在亞洲如日本和南韓等國家，也都誤以為「X」是「Christ」的簡寫，再加上部分字典會標記重音符號，因此「X'mas」成了以訛傳訛的「Merry Christmas」縮寫寫法。