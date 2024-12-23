NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月24日賽程，共有14場比賽進行，焦點之戰為金州勇士對決印地安那溜馬，勇士近10場比賽僅拿下3勝7敗，反觀溜馬近10場拿下5勝5敗，目前正處於4連勝中，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：勇士交手溜馬焦點之戰

📍比賽背景

勇士近10場僅拿3勝，球隊整體狀態可說是非常不理想，其中關鍵還是在於Stephen Curry下場後，球隊整體攻擊狀態就會開始下滑，導致勇士常常在比賽後半段失去競爭力，這也是勇士這段時間勝少敗多的關鍵原因，溜馬近期處於4連勝中，昨（23）日以122：95擊敗國王，也證明團隊進攻火力驚人。

📍數據對比

勇士本季場均得分113.1分（聯盟排名第13），溜馬場均得分為114.9分（聯盟排名第9）。

勇士本季投籃命中率為45.1％（聯盟排名第24），溜馬本季投籃命中率為49.0％（排名聯盟第4）。

📍雙方關鍵球員

勇士：勇士的核心球員依舊是老大哥Curry，本季場均出賽30.8分鐘，繳出22.4分、5籃板、6.5助攻的表現，但勇士若想重返前段班，就勢必要找出Curry外可以帶領球隊的關鍵選手。

溜馬：溜馬本季以Pascal Siakam與Tyrese Haliburton作為進攻核心，兩人場均分別能砍進20.1與18分，此外Myles Turner與Bennedict Mathurin兩人場均皆在15分以上，讓溜馬全體進攻火力沒有太明顯的缺口。

🟡NBA2024-25例行賽12月24日賽程表： 

對戰組合

 時間
 
Houston

   @  Charlotte

 8:00 AM    
Utah

   @  Cleveland

 8:00 AM    
Boston

   @  Orlando

 8:00 AM    
San Antonio

   @  Philadelphia

 8:00 AM    
Minnesota

   @  Atlanta

 8:30 AM    
Brooklyn

   @  Miami

 8:30 AM    
Toronto

   @  New York

 8:30 AM    
Milwaukee

   @  Chicago

 9:00 AM    
LA

   @  Memphis

 9:00 AM    
Washington

   @  Oklahoma City

 9:00 AM    
Portland

   @  Dallas

 9:30 AM    
Phoenix

   @  Denver

 11:00 AM    
Indiana

   @  Golden State

 11:00 AM    
Detroit

   @  Los Angeles

 11:30 AM


🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：勇士VS溜馬 11：00

愛爾達ELTA.TV：勇士VS溜馬 11：00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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