NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月24日賽程，共有14場比賽進行，焦點之戰為金州勇士對決印地安那溜馬，勇士近10場比賽僅拿下3勝7敗，反觀溜馬近10場拿下5勝5敗，目前正處於4連勝中，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：勇士交手溜馬焦點之戰
📍比賽背景
勇士近10場僅拿3勝，球隊整體狀態可說是非常不理想，其中關鍵還是在於Stephen Curry下場後，球隊整體攻擊狀態就會開始下滑，導致勇士常常在比賽後半段失去競爭力，這也是勇士這段時間勝少敗多的關鍵原因，溜馬近期處於4連勝中，昨（23）日以122：95擊敗國王，也證明團隊進攻火力驚人。
📍數據對比
勇士本季場均得分113.1分（聯盟排名第13），溜馬場均得分為114.9分（聯盟排名第9）。
勇士本季投籃命中率為45.1％（聯盟排名第24），溜馬本季投籃命中率為49.0％（排名聯盟第4）。
📍雙方關鍵球員
勇士：勇士的核心球員依舊是老大哥Curry，本季場均出賽30.8分鐘，繳出22.4分、5籃板、6.5助攻的表現，但勇士若想重返前段班，就勢必要找出Curry外可以帶領球隊的關鍵選手。
溜馬：溜馬本季以Pascal Siakam與Tyrese Haliburton作為進攻核心，兩人場均分別能砍進20.1與18分，此外Myles Turner與Bennedict Mathurin兩人場均皆在15分以上，讓溜馬全體進攻火力沒有太明顯的缺口。
🟡NBA2024-25例行賽12月24日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：勇士VS溜馬 11：00
愛爾達ELTA.TV：勇士VS溜馬 11：00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
勇士近10場僅拿3勝，球隊整體狀態可說是非常不理想，其中關鍵還是在於Stephen Curry下場後，球隊整體攻擊狀態就會開始下滑，導致勇士常常在比賽後半段失去競爭力，這也是勇士這段時間勝少敗多的關鍵原因，溜馬近期處於4連勝中，昨（23）日以122：95擊敗國王，也證明團隊進攻火力驚人。
📍數據對比
勇士本季場均得分113.1分（聯盟排名第13），溜馬場均得分為114.9分（聯盟排名第9）。
勇士本季投籃命中率為45.1％（聯盟排名第24），溜馬本季投籃命中率為49.0％（排名聯盟第4）。
📍雙方關鍵球員
勇士：勇士的核心球員依舊是老大哥Curry，本季場均出賽30.8分鐘，繳出22.4分、5籃板、6.5助攻的表現，但勇士若想重返前段班，就勢必要找出Curry外可以帶領球隊的關鍵選手。
溜馬：溜馬本季以Pascal Siakam與Tyrese Haliburton作為進攻核心，兩人場均分別能砍進20.1與18分，此外Myles Turner與Bennedict Mathurin兩人場均皆在15分以上，讓溜馬全體進攻火力沒有太明顯的缺口。
🟡NBA2024-25例行賽12月24日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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🟡電視轉播：
緯來體育台：勇士VS溜馬 11：00
愛爾達ELTA.TV：勇士VS溜馬 11：00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。