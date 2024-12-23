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▲BAEKHO將登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》，來台最想吃到芒果冰及火鍋。（圖／台視提供）

▲人氣韓團「Kep1er」將來台登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

▲王心凌登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》作為開場嘉賓。（圖／台視提供）

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於114年1月5日（日）在台北小巨蛋登場，豪華卡司陣容再度成為年度熱議焦點，相繼昨日釋出第一波卡司，首波公開的國際嘉賓是南韓人氣女團「Kep1er」，今（23）日再釋出一組國際嘉賓，正是兼具顏值與實力的偶像BAEKHO，這次登上紅白舞台，他難掩興奮心情：「很高興能登上紅白舞台，當我在舞台上看到你們的時候，我總是非常開心，我會帶給大家滿滿的能量，請大家多多期待，也請dOnO們多多愛我吧！」2022年BAEKHO推出個人首張迷你專輯《Absolute Zero》，憑藉R&B、Synth POP等多樣化曲風，展現出卓越的音樂實力，讓dOnO（官方粉絲名）深深感受到他的個人魅力！BAEKHO不僅喊話這次會帶來充滿能量的表演，更展現對dOnO們的深厚情感，而來過台灣的他對芒果冰和火鍋念念不忘，尤其是牛軋糖，更是要特別買回韓國慢慢享用，笑說：「這次還想嘗試新的美食，希望dOnO們能推薦更多好吃的給我！」值得一提的是，除了BAEKHO的演出備受期待之外，他結實的肌肉與自律的生活態度也成為粉絲們的榜樣，他大方分享維持身材的祕訣：「除了每天固定鍛鍊外，我也熱愛美食，但在有舞台表演的時候，會特別控制飲食。」談到新年必做的事情，BAEKHO坦言雖然沒有特定的活動，但每年都會抱著「今年也要努力生活！」的信念展開新的一年。對於這次紅白舞台，BAEKHO也預告為大家準備了一場療癒的演出，溫暖表示：「希望忙碌生活中的大家，能透過我的演出獲得滿滿正能量！」對於陪伴大家共度除夕夜也充滿期待：「很高興能與許多表演者一起參與演出，一同為生活增添歡樂，我已經迫不及待要感受紅白現場的熱情了！」