台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於114年1月5日（日）在台北小巨蛋登場，豪華卡司陣容再度成為年度熱議焦點，相繼昨日釋出第一波卡司，首波公開的國際嘉賓是南韓人氣女團「Kep1er」，今（23）日再釋出一組國際嘉賓，正是兼具顏值與實力的偶像BAEKHO，這次登上紅白舞台，他難掩興奮心情：「很高興能登上紅白舞台，當我在舞台上看到你們的時候，我總是非常開心，我會帶給大家滿滿的能量，請大家多多期待，也請dOnO們多多愛我吧！」
2022年BAEKHO推出個人首張迷你專輯《Absolute Zero》，憑藉R&B、Synth POP等多樣化曲風，展現出卓越的音樂實力，讓dOnO（官方粉絲名）深深感受到他的個人魅力！BAEKHO不僅喊話這次會帶來充滿能量的表演，更展現對dOnO們的深厚情感，而來過台灣的他對芒果冰和火鍋念念不忘，尤其是牛軋糖，更是要特別買回韓國慢慢享用，笑說：「這次還想嘗試新的美食，希望dOnO們能推薦更多好吃的給我！」
值得一提的是，除了BAEKHO的演出備受期待之外，他結實的肌肉與自律的生活態度也成為粉絲們的榜樣，他大方分享維持身材的祕訣：「除了每天固定鍛鍊外，我也熱愛美食，但在有舞台表演的時候，會特別控制飲食。」談到新年必做的事情，BAEKHO坦言雖然沒有特定的活動，但每年都會抱著「今年也要努力生活！」的信念展開新的一年。
對於這次紅白舞台，BAEKHO也預告為大家準備了一場療癒的演出，溫暖表示：「希望忙碌生活中的大家，能透過我的演出獲得滿滿正能量！」對於陪伴大家共度除夕夜也充滿期待：「很高興能與許多表演者一起參與演出，一同為生活增添歡樂，我已經迫不及待要感受紅白現場的熱情了！」
🟡《2025超級巨星紅白藝能大賞》資訊
錄影時間：2025年1月5日
錄影地點：台北小巨蛋
播出時間：2025年1月28日
播出頻道：台視主頻
贈票資訊：即日起至ACCUPASS登入會員，並填寫個人基本資料，含真實中文姓名、手機號碼、身分證字號/居留證號碼（均須與本人身分證件相同）及email， 一個身分證件字號限登記一次。得獎名單將於24日12:00公布於紅白粉專與ACCUPASS活動頁。
活動頁面：https://reurl.cc/eGddbK
公布卡司：Kep1er、王心凌、羅志祥，頑童MJ116、玖壹壹、W0LF(
S)五堅情，人氣樂團八三夭、告五人、麋先生、ØZI、 YELLOW黃宣、孫盛希Shi Shi、持修、許富凱、Bii畢書盡、艾薇、安心亞、 王子邱勝翊、邱宇辰、ABAO阿爆feat.那屋瓦、羅文裕、 陳竹昇、Yappy、小男孩樂團、雲豹啦啦隊電豹女、李雅英。
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值得一提的是，除了BAEKHO的演出備受期待之外，他結實的肌肉與自律的生活態度也成為粉絲們的榜樣，他大方分享維持身材的祕訣：「除了每天固定鍛鍊外，我也熱愛美食，但在有舞台表演的時候，會特別控制飲食。」談到新年必做的事情，BAEKHO坦言雖然沒有特定的活動，但每年都會抱著「今年也要努力生活！」的信念展開新的一年。
對於這次紅白舞台，BAEKHO也預告為大家準備了一場療癒的演出，溫暖表示：「希望忙碌生活中的大家，能透過我的演出獲得滿滿正能量！」對於陪伴大家共度除夕夜也充滿期待：「很高興能與許多表演者一起參與演出，一同為生活增添歡樂，我已經迫不及待要感受紅白現場的熱情了！」
🟡《2025超級巨星紅白藝能大賞》資訊
錄影時間：2025年1月5日
錄影地點：台北小巨蛋
播出時間：2025年1月28日
播出頻道：台視主頻
贈票資訊：即日起至ACCUPASS登入會員，並填寫個人基本資料，含真實中文姓名、手機號碼、身分證字號/居留證號碼（均須與本人身分證件相同）及email， 一個身分證件字號限登記一次。得獎名單將於24日12:00公布於紅白粉專與ACCUPASS活動頁。
活動頁面：https://reurl.cc/eGddbK
公布卡司：Kep1er、王心凌、羅志祥，頑童MJ116、玖壹壹、W0LF(