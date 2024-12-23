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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。不過前立委林濁水說，《財劃法》是胡搞惡法無疑。但民進黨8年半執政，其中8年還全面執政，卻不主動修法，今天才面臨「被修法」的處境。林濁水說，中央被修得哇哇叫，不公的縣市哇哇叫，但過去被不公平對待而新法多分到的地方民眾會怎麼看？但《選罷法》？《憲訴法》？通過的兩法如從總體憲改立場檢討，當然有再修改必要。但民進黨是從這樣的建黨初心出發，還是從擁護過去唾棄的權能區分五權憲法出發？民進黨要想清楚。至於《憲訴法》林濁水說，修法通過的憲法法庭判決門檻被批太高：10大法官參與審理9票一致才能判決，太過份了。那麼現行的：應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。這不是10大法官中8人一致才能判決？這不過份嗎？居然計較 是8是9？8跟9有有差這麼多？差一票就天崩地裂？林濁水說，除非藍白惡意投不同意票，或杯葛，提名的7位大法官甚至會像陳水扁總統時的監委一樣全部被封。大法官就只剩8人，可以開會嗎？若4年後再遇朝小野大（不論是藍大綠大）會不會大法官剩兩三個？甚至0？問題要推演還可以有一連串。林濁水說，如果演變得那麼惡劣，坦白說已經是「純政治問題」，在法律上找解套的空間，機會渺茫。美國大法官曾栽決「政治問題不審」，中華民國大法官會議也曾仿效。但是，本來《憲法》就是規範政治角力的根本大法。只是坦白說中華民國四不像，不務實的整套《憲法》，不只這樣的功能薄弱，根本就是激化政治鬥爭的亂源。兩大黨不誠實的面對這根本問題，只有繼續亂下去。