我是廣告 請繼續往下閱讀

首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」今(23)日盛大舉辦，以突破紀錄為目標，表揚於2024年巴黎奧運及帕運賽場上，突破極限創造紀錄的選手，為創立此獎初衷。首屆創紀錄獎共頒發給25位台灣體育英雄，總獎金突破1300萬元新台幣，開場由王楊嬌女士兒子、JM Eagle董事長王文祥現場承諾，下屆創紀錄獎將把獎金提高到3000萬！「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠於東京奧運受到啟發，決定挺身而出讓選手們追求突破的努力過程，都能被看到。「東京奧運期間，中華隊以亮眼成績創下隊史獎牌數新高，我們也看到許多選手在非傳統強勢項目中，憑藉努力突破台灣隊史最佳紀錄。」簡民惠表示，「我們希望鼓勵這些乘載著這些希望，在國際賽場全力以赴的選手，將榮耀跟掌聲獻給這些『台灣第一』。」典禮開始，王楊嬌女士兒子王文祥於開場階段再次表達創紀錄獎鼓勵選手突破自身成績的精神，同時承諾會贊助第二屆創紀錄獎，加碼獎金提升到3000萬元新台幣，對此簡民惠也笑說有點嚇到了。「很感謝王董現場慷慨加碼，實際獎金後在日後公布，但目標不變，都是鼓勵台灣體壇好手樹立歷史里程碑。」「創紀錄獎首次舉辦，但目標不只於此。」簡民惠強調。「以本次奧運、帕運為開始，未來，我們將目標放在其他賽事，獎項範圍也會擴及到國高中大學生，希望他們在追逐夢想的路上努力，為他們提供更多後盾。」第1屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」獲獎選手得獎資訊：(1) 劉恆妤 女子10公尺空氣手槍 刷新台灣最佳紀錄(2) 陳弈通 男子鈍劍 刷新台灣最佳紀錄(3) 楊昆弼 男子不定向飛靶 刷新台灣最佳紀錄(4) 王冠閎 男子200公尺蝶式 刷新台灣最佳紀錄(5) 甘家葳 男子拳擊71公斤量級 台灣首次取得奧運資格(6) 李孟遠 男子定向飛靶 台灣首次取得奧運資格，並獲得銅牌(7) 吳少璿 男子輕艇激流 台灣首次取得奧運資格(8) 李洋、王齊麟 男子羽球雙打 創下奧運史上首次連續兩屆金牌(9) 張筑涵 女子輕艇激流 刷新台灣最佳紀錄(10) 唐嘉鴻 男子單槓 獲得銅牌，刷新台灣最佳紀錄(11) 賴冠傑 男子輕艇競速 台灣首次取得奧運資格(12) 方莞靈 女子舉重49公斤量級 刷新台灣全國紀錄(13) 郭婞淳 女子舉重59公斤量級 獲得銅牌，刷新台灣最多奧運獎牌紀錄(14) 徐薇淩 女子高爾夫球 刷新台灣最佳紀錄(15) 孫振 男子霹靂舞 台灣首次取得奧運資格(16) 林郁婷 女子拳擊57公斤量級 獲得金牌，刷新台灣最佳紀錄(17) 蕭翔文 男子跆拳道K44-58公斤 台灣首次取得奧運資格，並獲得銅牌(18) 楊依宸 女子羽球WH2級 台灣首次取得奧運資格(19) 胡光秋 女子羽球WH1級 台灣首次取得奧運資格(20) 蔡奕琳 女子羽球SH6級 台灣首次取得奧運資格(21) 田曉雯、林姿妤 女子桌球WD20級雙打 台灣首次取得奧運資格，並獲得銀牌(22) 程銘志 男子桌球單打TT5級 獲得銀牌，刷新台灣最佳紀錄(23) 陳柏諺 男子桌球TT11級 台灣首次取得奧運資格，並獲得銀牌