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國民黨於上週五立院強行通過《財劃法》，對此民進黨立委邱議瑩表示，高雄人口273萬、台北249萬，且高雄土地面積是台北的11倍，但台北在此次修法後增加416億元，而高雄僅增加235億元，面對高雄分配款增幅全國最低的結果，怒嗆有意參選高雄市長的國民黨立法委員柯志恩：「你是要選高雄市長？還是台北市長？」邱樣瑩表示，根據最新數據顯示，高雄人口273萬、台北249萬，且高雄土地面積是台北的11倍，但台北在此次修法後增加416億元，而高雄僅增加235億元，但柯志恩卻回應稱「高雄增加235億元」，是在刻意迴避分配不均的核心問題。邱議瑩直言，難道柯志恩認為，高雄人的努力與犧牲不及台北嗎？能接受這樣不公平的《財劃法》，更質疑柯志恩究竟是要選高雄市長，還是台北市長？、心有在高雄嗎？邱議瑩強調，高雄人值得更公平的對待，這不僅是地方發展的需要，更是基本的正義，高雄不該成為財政分配上的邊緣人，每一分資源都是市民努力與付出的成果，而財政公平分配，更是對每一位市民的承諾，任何忽視高雄發展需求的法案，都應該被嚴正檢視。