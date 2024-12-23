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▲原名鄭家純、藝名雞排妹的鄭采勻，提告陳沂涉嫌違反個資法，陳沂獲不起訴處分。（圖／翻攝鄭家純臉書）

今（2024）年3月間，網紅陳沂在臉書上發文，稱「雞排妹鄭家純都已經三審定讞有罪」、「請大家記得在前面加個『前科犯』或是『更生人』」，連發6篇文章，提及雞排妹、及前科犯等語，讓已改名鄭采勻的雞排妹不滿犯罪前科遭披露，控告陳沂違反個人資料保護法。台北地檢署檢察官調查後，認為陳沂罪嫌不足，今（23）日處分不起訴陳沂。2021年5月8日，陳沂在臉書公開手機未接來電紀錄，指控遭電話騷擾，並又於9日凌晨開直播，多次覆誦騷擾電話門號，導致鄭采勻不滿自己的電話被公開，鄭後又在臉書以「色號」技術性洩露陳沂手機號碼，陳沂不滿提告，「雞排妹」最終被依違反個資法，判處3個月，得易科罰金定讞。色卡洩露電話案判決確定後，陳沂於今年3月22日，在臉書上連發6則貼文，「恭喜雞排妹鄭采勻公布陳沂電話，侵害個資三審定讞。以後看到雞排妹鄭采勻，請記得叫她一聲『前科犯』。...嗨，前科太太，妳今天過得好嗎？」、「...以後提到雞排妹，請打大家記得在前面加個『前科犯』或是『更生人』唷～...」、「...歡慶雞排妹鄭采勻正式成為前科犯，想要來個直播感謝祭呢！要看喊要」以及「恭喜雞排妹鄭采勻前科確定，普天同慶（撒花）以後每年3月22日，就訂為雞排前科日吧！」等文章，讓鄭采勻認為自己的藝名、本名以及犯罪紀錄遭公布，提告陳沂違反個資法。檢方指出，個人資料保護法所稱「犯罪前科」的個人資料，應是公務機關保存的犯罪前科，不包括依公開審理程序或起訴書、判決公告等合法程序已揭露的資料。有關鄭女的原名、藝名及侵害陳沂個人資料的貼文，這些資料應屬公眾週知且經合法公開的事項，非屬個人資料保護法所保護的範疇，難認陳沂有何非法利用個人資料的犯行。檢察官認為，鄭采勻被判刑案子已經被媒體報導揭露，陳沂貼文內容沒有提到案件犯罪事實或判決具體內容，相關資料可從網路查詢，屬於「其他已合法公開之個人資料」，足認「雞排妹」遭最高法院判決有罪確定的資料，經最高法院宣示判決後，應屬個資法第6條第1項第3款之「其他已合法公開的個人資料」，難認陳沂有何非法利用個人資料的犯行。且陳沂本為該訴訟當事人之一造，就其所提告的事實經法院認定一事公開表述，尚難認主觀上是為自己的不法利益或侵害鄭采勻的利益，不符合個資法第41條的構成要件，因此未傳喚陳沂，以罪嫌不足等理由，給予陳沂不起訴處分。