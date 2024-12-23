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民眾黨前立委蔡壁如昨證實將參選黨中央委員，今早她透露已口頭告知市長盧秀燕的秘書，辭去台中市政府顧問，將與盧秀燕約時間當面請辭；市府祕書處表示，已啟動行政作業。傳聞她有意代理黨主席，蔡壁如說自己是創黨元老之一，若黃國昌有意願參選，她會支持；若最後沒人出來，基於對黨的責任，自己「義無反顧願意承擔」。蔡壁如昨天在台北受訪，表示將參選民眾黨中央委員，地方即傳出她將請辭台中市府顧問展現參選決心，蔡壁如今（23）日強調，她在台中也可以事不關己、過另一種生活，但「創黨有我一份責任，有需要我也會義無反顧」，基於對黨的責任感，決定辭掉市府顧問離開舒適圈。蔡壁如說，自己待過台北市政府，知道公務人員不能兼黨職，上週傳出柯文哲請辭黨主席，她就決定參選中央委員，前兩天假日先連繫盧秀燕的秘書，表明要請辭市府顧問，接下來希望能向盧秀燕當面請辭，比較禮貌。蔡壁如說，這些日子看到柯文哲的處境，她比誰都難過，也曾萌生退意，畢竟「政治不是我這種小白兔玩得起」，即使檢察官曾問她，是否還相信柯文哲的清白，她仍不認為柯會為一點小利故意踩紅線。她不滿的問，「民眾黨為什麼沒有保護黨主席？有黨章在、制度在、怎會讓他踩到紅線」？她大可繼續待在台中市政府，主張台北跟民眾黨不關她的事，但既然是創黨人之一，怎可如此不負責任？柯文哲是創黨主席，也會是民眾黨永遠的主席，蔡壁如認為他定是深思熟慮才決定請辭，現在民眾黨內需要有人勇於承擔。未來若能當選中央委員，她扮演的角色將是溝通橋梁，整合各方意見領袖；若沒成功，對黨也問心無愧。有人認為她意在參選黨主席，若黃國昌願意參選黨主席，她就支持，並展開溝通整合之旅，「彩虹有7種顏色，為何期待黨只能有一種聲音」，黨內一樣要有多元文化，現在最重要的就是溝通、整合大家一起往前進，不要再有小打小鬧的情緒。若全黨慰留柯文哲成功當然很好，若最後沒有人出來、且大家覺得她有能力整合，基於責任感她當仁不讓。