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作夢行情還可以繼續下去嗎？輝達（NVIDIA）GB200都還沒開始量產，市場開始將目光放到GB300了。輝達預計明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，市場傳出輝達已初步拍定GB300訂單配置，鴻海仍是最大供應商，預計明年上半年推出實機面市，也因此激勵鴻海今（23）日股價最高來到187.5元。輝達預計明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，長黃仁勳先前曾透露，輝達將模仿蘋果公司循「一年推一世代AI產品」的模式運作，以時程推算，主要夥伴們必須提前作業，才能因應輝達產品開發腳步。根據《經濟日報》報導，有業界人士指出，鴻海仍是輝達進入GB300世代最重要夥伴，取得最大訂單份額，主因鴻海集團資源高度垂直整合，成為承接輝達GB300 AI伺服器訂單的最大優勢。供應鏈分析，鴻海集團除具備高度垂直整合優勢外，也在輝達上投入大量金錢，供AI伺服器早期研發，雙方早在2017年前就合作，從第一代產品AI伺服器一路攜手開發新品至目前的GB200、甚至GB300，合作關係密切。據傳鴻海、廣達近期先動起來，開始進入GB300研發設計階段，也因此，今日股價表現強勁，其中鴻海以185元開出、上漲4元，盤中最高一度來到187.5元、上漲6.5元或3.5%，站回5日線；廣達也同步走高，以285元開出、上漲7.5元，盤中最高來到290.5元、上漲13元或4.6%。