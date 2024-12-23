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▲Uber Eats平台內的麥當勞即日起至 12 月 31 日止，點可樂系列飲品、大薯享買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）

▲即日起至 2025 年 1 月 1 日凌晨 5 點，Uber One 會員輸入優惠碼【會員夜美麗】，於每日 22:00 至隔日凌晨 04:59 預約行程，即可享四趟 50 元乘車優惠。（圖／官方提供）

今年聖誕節、跨年都在週間，沒有六日可以規劃較長的假期，但雖然可能平安夜或是聖誕節都在工作，但下班後點外送晚上和親友一起聚一聚，或是用外送直接送禮也是不錯的選擇。Uber Eats 近期推出「禮物功能」可即時送上禮物和祝福，此外，從歲末年終熱銷火鍋食材到毛小孩專屬聖誕禮，讓用戶聖誕必備一站購足。Uber One 會員輸入優惠序號【聖誕快樂】，訂購指定餐廳單筆訂單滿 350 元，再享 85 折。且麥當勞「可樂系列飲品」、「大薯」皆享買1送1。針對聖誕節，Uber Eats 應景的推出「禮物功能」，直接透過 Uber Eats下單禮物，還可以附上專屬影片或賀卡。同時，於即日起至 2025 年 1 月 2 日推出「暖心聖誕」專區，有零食組合、花束，到專為寵物打造的聖誕小物應有盡有。專區包括優市、全聯、大潤發、家樂福、City super 等指定商品7折起。此外，即日起至 12 月 31 日止，點麥當勞「可樂系列飲品」、「大薯」、21 Plus「起司烤餅」、「椒麻雞腿」、「雞蔥圈」、德州美墨炸雞「美墨歲末派對餐，以及 Tino's Pizza「經典脆脆炸雞（蜂蜜醬）」、「義式海鹽烤時蔬」，皆享買1送1。親友聚餐除了炸物，鍋物也超夯，根據 Uber Eats 數據顯示，相較前年，去年（2023）聖誕節期間訂購量排行榜中，「火鍋豬肉片」異軍突起拿下排名攀升最多的品項，而翠玉娃娃菜、鴻喜菇、嫩豆腐等熱門火鍋品項在前十名中各據一方，顯見訂購火鍋食材是許多用戶聖誕團聚的必備選項。根據 Uber 大數據，2023 年聖誕節當天，夜間叫車量最高的地點前三名均位於信義區百貨商圈，夜生活聚集地松壽路、松智路口的夜間叫車需求甚至超過全天其他時段的總和；而美食聚集地饒河夜市、交通樞紐台北車站皆於前 10 名內，Uber 與合作車隊特別推出「聖誕節慶返家優惠」，即日起至 2025 年 1 月 1 日凌晨 5 點，Uber One 會員輸入優惠碼【會員夜美麗】，於每日 22:00 至隔日凌晨 04:59 預約行程，即可享四趟 50 元乘車優惠。