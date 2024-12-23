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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。民進黨立委王義川周末到苗栗南庄演講，並說教育要從小做起，以後立法的時候才不會亂立。國民黨桃園市議員凌濤酸，王義川擔任為民進黨「青鳥宗」政治宣傳隊長，比共產黨還會洗腦。凌濤說，王義川身兼民進黨政策會執行長，竟自承跑到苗栗南庄，宣稱講述「白藍修惡三法」，簡直「教壞囡仔大小」，洗腦幼兒政治仇恨，成為民進黨「青鳥宗」政治宣傳隊長，比共產黨還會洗腦，讓仇恨影響幼兒學習，連Threads上某些青鳥家長都大力抨擊。凌濤說，王義川是出包大戶，卻讓總統賴清德青睞續任政策會，可以知道他投賴所好，甘為賴清德民主獨裁的鷹犬。如今惡意抹黑扭曲民主政治，就是少數服從多數的真理，事實證明王義川根本不是什麼戰神，只能同溫層取暖，說服不了多數成年人，至今普遍民意仍支持三大法案。凌濤說，所以王義川只能把歪腦筋動到未成年的幼童身上，這已經符合他說服能力的極限了，大家不要苛責，反而要多給他鼓勵。王義川正準備遭國會調查就是他曾不慎揭露我國正在監控青鳥，統計數據、做政治情蒐，復辟警總，而今又洗腦幼兒，滿腦子封建黨國禁錮的迂腐想法，以後會不會還要發綠領巾？「搶救義川大兵」原來不只是正國會抗議賴清德，還是推行「綠衛兵」教育的起手式？