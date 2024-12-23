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▲上月28日，嘉義莊姓男子與母親發生爭執，一怒之下竟在自家門口，將母親抱起並重摔在地，之後直接丟包閃人。（圖／翻攝畫面）

▲上月28日，嘉義莊姓男子與母親發生爭執，一怒之下竟在自家門口，將母親抱起並重摔在地，之後直接丟包閃人。（圖／翻攝畫面）

上月28日凌晨，嘉義縣29歲莊姓男子，因與65歲母親發生爭執，一怒之下，竟在自家門口，將母親抱起並重摔在地，之後直接丟包閃人，直到清晨4時許，有民眾路過發現莊母昏迷在地，急忙通報救護車送醫，未料莊母經搶救10天後仍宣告不治，而事發當晚的監視器畫面也曝光，可以清楚看見，莊男將母親一把抓起，之後重重摔在地上，緊接著不理會便離去。根據監視器畫面顯示，2人發直生爭吵後，莊母疑想離開現場，但暴怒的莊男卻一把抱起母親，直將她重摔在地，莊母因頭部重創昏迷，莊男未理會母親傷勢，竟直接離開現場，還是由路人協助將莊母送醫，但遺憾的是，莊母經10天搶救仍傷重不治。警方指出，案發之後，莊母的大兒子前往派出所報案，指控弟弟與媽媽發生爭吵，弟弟將母親推倒重摔。檢警會同法醫相驗後，發現死者顱頂有明顯瘀傷，將安排解剖釐清確切死因。而動手的莊男，被依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，嘉檢於本月11日聲押遭駁，檢方提起抗告獲發回重審，本月20日，嘉義地院重開聲押庭，裁定准予羈押。