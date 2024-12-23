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羅德隊天才投手佐佐木朗希計畫透過入札制度挑戰大聯盟，未來的去向成為美國棒球界熱議焦點。根據美國媒體《Los Angeles Dodgers ONSI》的報導，洛杉磯道奇隊雖然被視為簽下佐佐木的最大熱門，但近期同區死敵聖地牙哥教士隊已在競爭中取得優勢，可能成為這位日本投手的最終落腳處。報導指出，過去幾週，洛杉磯道奇隊一直領跑佐佐木的爭奪戰，擁有穩定的勝投支持和豪華陣容的吸引力。然而，《ESPN》記者David Schoenfield分析認為，聖地牙哥教士隊正在迎頭趕上，成為簽下佐佐木的強力競爭者。Schoenfield表示：「佐佐木若加入教士隊，除了可在對投手有利的球場發展，還能與偶像達比修有共事，這是極具吸引力的因素。此外，教士隊的小市場環境也可能減少媒體壓力，幫助佐佐木適應美國職棒的高強度環境。」從地理位置來看，西岸球隊本身對佐佐木具有吸引力，包括水手隊、道奇隊和教士隊皆被認為是熱門選項。水手隊：擁有適合投手發揮的主場環境，並在年輕投手的培養上成果顯著。道奇隊：能夠提供穩定的勝投支持，是佐佐木展現能力的最佳舞台。教士隊：能夠與偶像達比修有共事，並成為球隊的核心人物，而非僅是明星球員中的一員。Schoenfield進一步強調，教士隊的環境非常適合佐佐木的發展。他指出：「與達比修有共事，能讓佐佐木在大聯盟初期獲得重要指導。同時，在教士隊，佐佐木有望成為球隊的代表人物，展現他無與倫比的潛力。」相比之下，在道奇隊，佐佐木可能因豪華陣容而被媒體分散焦點，難以成為真正的核心角色。此外，大市場球隊如洋基隊與大都會隊，資金實力足夠，亦可能成為黑馬。佐佐木朗希的入札期限將於美東時間1月23日下午5時（台灣時間1月24日上午7時）結束，未來幾週各隊的競爭將進一步升溫。