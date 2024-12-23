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▲李百惠在劇中飾演小女兒「竇明」。（圖／翻攝自微博）

▲▼李百惠劇中吐血慘死，網友誇她連死掉都很美。（圖／翻攝自微博）

▲李百惠外型甜美，神似楊冪。（圖／翻攝自李百惠微博）

▲孟子義首次挑大梁飾演女主角，顏值卻被妹妹壓過。（圖／翻攝自Line TV）

有許多丫鬟比女主角還要漂亮的古裝劇，包括《墨雨雲間》中飾演桐兒的艾米，一雙水靈大眼，在當時也被說完全把吳謹言給比下去了，近來熱播的《九重紫》也是如此，其中飾演女主角孟子義妹妹「竇明」的李百惠，也是擁有一雙清澈大眼，白皙的皮膚和柔弱的角色性格，讓她每次出場討論度都很高，只是最後她愛上沒擔當的人，原本是孟子義要嫁，她甘願「替嫁」最後卻慘死。1998年出生的李百惠畢業於中央戲劇學院表演系雙學位班，2009年演出古裝劇《經緯天地》進入演藝圈，隔年替科幻電影《愛麗絲夢遊仙境》配音，接著戲約不斷，接連演了《青春四十》、《六年，六天》、《完美的他》等等，合作過宋丹丹、李沁、董潔、張凌赫、黃子韜等大咖演員。李百惠此次在《九重紫》中飾演女主角孟子義同父異母的妹妹「竇明」，在劇中人人都稱她「明兒」，因為媽媽總是想鬥掉姊姊，讓她夾在中間左右為難，就連替姊姊找的老公，都是家裡負債累累的，沒想到竇明偏偏就愛上這位軟弱無能家裡又負債的魏廷瑜（李欣澤 飾），最後甘願替姊姊嫁了。嫁過去後，竇明的生活自然不好過，最後慘死在賊寇的刀下。雖然戲份不多，但每次只要李百惠出場，總能被她一雙水靈的大眼吸引，還有人說她跟楊冪很像，直誇她相當有女主角風範，將來指日可待。孟子義也是第一次演女主角，和李昀銳CP感十足，受到觀眾喜愛。