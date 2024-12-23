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▲2021年，已退役的鈴木一朗進牛棚客串當捕手，前水手投手Justus Sheffield在IG曬出和「朗捕」合照。（圖／Justus Sheffield IG）

日本傳奇球星鈴木一朗自2019年退役後，轉任水手特助球團總裁特助，但他退而不休時常下場幫忙，還進過牛棚客串當捕手，在日本電視台貼身跟拍時，揭露了他追求完美，並永不服輸的態度，「我不想說我做不到。」日本電視台TBS節目《情熱大陸》利用半年時間跟拍鈴木一朗引退後的生活，退役後鈴木一朗與友人組成草野球隊伍，採訪當時的他正在備戰，打擊練習後他換上捕手裝備，並回憶起曾在牛棚裡被要求客串捕手的經歷，為了以防再有類似情況發生，他特地準備了自己的捕手手套。鈴木一朗說，「哇，捕手的工作真的很辛苦，穿著這些裝備還要這麼靈活地移動，真的不容易。」還是做起捕手接滾地球的動作，「就這樣做，哈哈，還要去掩護壘包。捕手真的很值得敬佩。」雖嘴上說辛苦，但他臉上卻洋溢著笑容。當記者問他，「僅僅為了那麼少見的情況也要練習…」，而鈴木一朗的回答充分展示了他之所以能夠如此成功的原因，「是啊，因為那時候你總不能說自己做不到吧？那是我絕對不願意的。」對鈴木一朗而言，探索棒球的極限，是一條沒有終點的道路。儘管退役了還是樣樣追求完美，鈴木一朗還反問跟拍的記者，「我的跑步姿勢如何？還可以嗎？這很重要啊，如果你發現什麼問題，一定要告訴我。真的，現在沒什麼人會直言指出我的問題了。年紀大了就會這樣，很危險的。所以如果有問題，一定要吿訴我，我有信心可以改正，但如果放任不管就只能這樣了。」