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▲江淑娜早年出唱片，之後主持節目，紅極一時。（圖／翻攝自YouTube）

▲江淑娜（左）2003年和江蕙合唱〈風吹的願望〉一曲，橫掃金曲獎最佳作曲、作詞等多個獎項提名。（圖／阿爾發音樂YouTube）

▲江淑娜淡出音樂、電視圈多年，過著平淡的生活。（圖／江淑娜微博）

國寶級台語天后江蕙暫退歌壇9年，抗癌成功後復出開唱，明年將帶著20場全新巡演「無，有」和聽眾見面，隨著江蕙回歸，不少人想起演唱實力和她不相上下的胞妹江淑娜，江淑娜在姊姊當年引退後也跟著淡出演藝圈，據悉，她這些年過著恬淡的平凡人生活，復出機率應該微乎其微。江蕙從小家貧，童年即和妹妹江淑娜在北投附近的飯店、餐廳和酒家走唱，扛起家計，讓江淑娜大紅的契機，為80年代末接連替瓊瑤劇《煙雨濛濛》、《庭院深深》演唱同名主題曲而聲名大噪，江淑娜後來轉戰綜藝圈，與澎恰恰主持的《黃金夜總會》曾經奪下金鐘主持人獎，她個人也拿過一座金鐘歌唱綜藝節目主持人獎。江淑娜2003年和江蕙合唱〈風吹的願望〉一曲，橫掃那年金曲獎最佳作曲、作詞等多個獎項提名，成為兩人的表作之一，也是姊妹至今兩唯一一首合唱作品，不過江蕙2015年舉行封麥巡演，江淑娜在演唱會上現身VCR，一句「如果妳累了，想休息了，我會在家裡等妳」，埋下退休的伏筆，此後再也不見她公開露面，形同引退。那時江淑娜的經紀人也證實，江淑娜只想先好好陪姊姊江蕙跑完這25場演唱會，「至於未來，我和二姊心情一樣，想過知足平凡平淡的生活。」資深台語歌手蔡秋鳳日前錄影受訪，聊到江蕙重返樂壇，直說很替她開心，並回想過去有一段低潮期，她借住在江淑娜家裡，當時自己暴瘦到只剩38公斤，江蕙便吩咐助理，每天燉一隻雞給蔡秋鳳吃，此恩情讓蔡秋鳳銘記於心，講到一度淚崩，「真的很感動！」一番話也讓人想起好久不見的江淑娜。