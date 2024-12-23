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民眾黨黨主席柯文哲上週五（20日）獲准從看守所寄信，該信件內容疑似於當晚外流，對此，民眾黨秘書長周榆修表示：「這個司法環境太不健康，而且對民眾黨很不公平！」周榆修今（23日）受訪表示，上週五大家都全力追殺他要那封信，但他根本還沒收到，對於記者疑似比他還早看過信件內容，他表示：「這就是臺灣司法環境不健康的地方。」被問及是否認為民眾黨的通訊自由受到妨害？他說：「（大家）對民眾黨本來就沒有公平過。」民眾黨是否討論過這封信效力問題，為何北院插手民眾黨黨內事務？周榆修怒批：「北院像住海邊一樣，民眾黨當然有民眾黨的規定。」至於為什麼收信人還沒收到信？他說，這整件事情就像柯文哲舉手說要寄信，目前僅獲准寄信但還沒寄出，所以他還沒收到，但若真收到柯文哲辭職的信件，民眾黨絕對是全力慰留，並依照程序將該信交給黨中央中評會，而現階段民眾黨的立場就是要盡全力把柯文哲拉出來（看守所）。