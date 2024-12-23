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▲LINE官方提供清除快取3步驟，讓用戶可以快速釋放大量儲存空間。（圖／手機截圖）

▲LINE快取是指應用程式在手機儲存暫時性的資料，當用戶在聊天室內接收到圖片、影片或是語音訊息時，LINE會先下載並存儲在手機，下次開啟時速度會更快。（圖／記者周淑萍攝）

LINE全台用戶數高達2200萬，作為台灣人日常生活中最常使用的通訊軟體，LINE不僅是聯繫朋友感情的重要工具，也是處理工作的主要戰力。但長期使用下來，LINE可能悄悄佔用手機大量儲存空間，導致系統變慢，就有一名女網友在Dcard表示LINE竟佔用了手機94GB空間，透過刪除「快取」一鍵釋出94GB，且訊息完全保留，有網友跟著做後大讚「簡直像換了一支新手機！」社群平台Dcard有網友表示，自己用LINE的時候覺得卡卡的不順，於是檢查儲存空間，但檢查後驚訝發現LINE竟然佔用了94GB，讓她直呼「LINE是容量怪獸」。後來，她按照LINE官方的清理指南操作，成功將LINE佔用空間縮減到僅2G，效果驚人。就有網友看完後跟上一起將LINE瘦身，有人也是一口氣清出90GB，有網友提到「清完之後手機順暢多了！」、「感謝分享，馬上去清理我的LINE，發現也佔了好多空間！」、「原來可以這樣清理，之前都不知道，難怪手機一直提示空間不足。」看來不少人都因此受惠，成功解決LINE佔用空間過大的問題。根據LINE官方部落格的說明，用戶在使用LINE過程中接收的照片、語音訊息及檔案，會逐漸累積在手機中，快取（Cache）也會隨之增多，透過以下3步驟手機將釋放大量儲存空間，打開LINE主頁，點擊右上角的設定圖示（小齒輪）。下滑找到「聊天」選項，點進去後選擇「刪除資料」。在「快取」欄位點擊「清除」。LINE快取是指應用程式在手機儲存暫時性的資料，當用戶在聊天室內接收到圖片或影片時，LINE會先下載縮圖並存儲在手機，這樣下次開啟時不用重新從伺服器下載，同時Emoji、貼圖、已瀏覽的檔案、收到的語音檔案，快取可以讓用戶在開啟圖片、影片或語音訊息時，即時顯示內容，不需要每次重新下載，減少網路流量。儘管快取提升了使用體驗，但長期累積，暫存的資料可能會佔用大量手機空間。但如果已經過期，或是用戶已經刪除「照片／影片／影音訊息／其他檔案」則無法再度下載。