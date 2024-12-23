我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭知蘇扮演內心70歲外表20歲的吳杜莉。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲鄭振永飾演音樂製作人，正在籌備女團出道。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲擁有「國民媽媽」之稱的金海淑，飾演一夜回春到20歲的奶奶吳末順。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo跟播最新韓劇《回到20歲》，改編自2014年上映的同名電影，由「國民媽媽」金海淑、《黑暗榮耀》「小宋慧喬」鄭知蘇與《雲畫的月光》振永主演。全劇融合音樂、愛情、親情等元素，延續了電影版的精彩又增添更多樣的角色和劇情，令觀眾充滿期待。劇情講述愛講髒話的70歲老奶奶吳末順（金海淑飾）意外回春成了20歲花樣少女吳杜莉（鄭知蘇飾），為實現過去未完成的歌手夢，變成女團成員走向音樂舞台，過程中重新體驗青春時光與怦然心動的愛情邂逅。現年25歲、童星出生的鄭知蘇，2019年憑藉電影《寄生上流》享譽國際，她在片中飾演富豪千金一角獲得關注，去年則在韓劇《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬的童年時期再次受到矚目。鄭知蘇這回在《回到20歲》中扮演外在20歲、內心卻有70歲靈魂，要挑戰偶像女團C位出道的「吳杜莉」，她在劇中還有不少親自演唱的橋段，令粉絲相當期待。男團B1A4出身的演員鄭振永以古裝劇《雲畫的月光》拿下最佳男子新人賞，之後開啟了他的演員之路，今年又接下韓版《那些年，我們一起追的女孩》化身韓版「柯景騰」，演技備受矚目。事實上，鄭振永10年前就出演過《回到20歲》的電影版，而此次在電視劇裡飾演的是娛樂公司製作人「韓丹尼爾」一角，該角色曾經是超人氣團體隊長，負責作曲、製作、專輯概念設計，而原本正在規劃推出自身最後的女團項目的他，卻因遇見吳杜莉讓生活產生改變。擁有「國民媽媽」之稱的金海淑，飾演一夜回春到20歲的奶奶吳末順，重新獲得完成歌手夢的機會，然而不同於電影版，劇中變身後的吳末順，竟以幹練又時髦的形象出現，讓粉絲看了相當驚喜。《回到20歲》本月18日起，每週三、四於台灣大哥大MyVideo同步跟播中。