我是廣告 請繼續往下閱讀

為提供幼兒豐富及營養均衡的飲食，並如實反映物價及食材採購成本，教育部表示，將提升公立幼兒園餐欸，調整差額所需經費約新臺幣4億元，由教育部國教署補助3.39億元，其餘經費由直轄市、縣市政府分擔。國教署說明，為全面提升幼兒園的用餐品質，透過訂定相關法令規定、補助增置廚工及餐點費的調整等面向，展現政府對幼兒飲食營養的重視。在法令規定上，除了在幼兒教保及服務實施準則第12條定有幼兒園的餐點供應原則，也在112年公告幼兒園餐點食物內容及營養基準，包括幼兒園餐點的內容及營養建議量，以及幼兒園餐點相關的注意事項，讓各幼兒園在提供幼兒餐點有可依循的原則。國教署說明，自101學年度起，持續補助各地方政府轄內公立幼兒園依法增置廚工的人事經費，113學年度補助各直轄市、縣市政府廚工1698人，經費計約4.8億元經費，由廚工自行烹煮符合幼兒年齡及發展需求的餐點，提供均衡飲食。國教署表示，同時，考量近年物價上漲的整體趨勢以及各地區採購餐點食材的差異性，為確保幼兒園有足夠經費採購所需食材，本次餐點費調整，一般地區餐點費調整為每日95元，偏遠地區則為105元基準，並由各地方政府評估當地物價及幼兒園的實際需求進行調整。國教署指出，為保障幼兒均衡飲食，將持續掌握各直轄市、縣市政府餐點供應及物價，適時滾動修正，並就相關法令規定、人員及經費補助等面向持續優化，以提升幼兒園的餐點品質，讓幼兒能夠享用營養、美味及充足的餐點。