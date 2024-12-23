我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王品原燒台中西屯家樂福店，全新開幕「吃到飽」Buffet。（圖／王品集團提供）

▲自助吧還有專人現烤焦糖牛肉吐司、手作沙拉等菜色。（圖／王品集團提供）

▲安格斯牛火山雙人套餐擺盤吸睛，開吃雪花板腱牛火山、安格斯肩小排、澳洲和牛板腱等人氣肉品。（圖／王品集團提供）

▲王品原燒「燒肉吃到飽」最便宜648元起單人套餐就能享用。（圖／王品集團提供）

▲韓國八色烤肉也全新推出「耶誕歡肉吃到飽」優惠活動。（圖／八色烤肉提供）

愛吃Buffet的民眾有口福了！王品集團旗下「原燒日式燒肉」，在台中西屯家樂福全新開幕獨家「自助吧吃到飽」形式，最便宜單人燒肉套餐648元起開吃9盎司肉品，就能無限享用壽喜燒飯、DIY蔬菜燒、濃湯、焦糖吐司、冰品飲料等多達50道菜色。開幕適逢聖誕節，秀出台中身分證、健保卡、學生證或公司名片4種證件，揪團消費可享雙人85折、四人75折優惠，還有「最低7折」優惠一次整理。原本採用套餐形式立足燒肉市場20年的王品「原燒日式燒肉」，破天荒開出全台獨家「自助吧吃到飽」店型！原燒台中西屯家樂福店即日起供應日式自助吧、搭配全新單人及雙人套餐菜單。大家最想知道的自助吧菜色，有入座即食的牛肉壽喜燒飯、巧達海鮮濃湯，專人現烤焦糖牛肉吐司、手作沙拉，搭配各式烤肉食材及冰品飲料，一次端出多達50道菜色讓民眾無限享用。有趣的自由「DIY蔬菜燒」可以先選好喜歡的蔬菜、再加上豚骨或麻辣湯底，放在烤網上燒烤，冬天也能燒出想喝的熱湯。還有獨家限時限量的驚喜甜點，本季搶先開吃「黑糖珍珠蛋塔」。民眾只要內用消費套餐即可免費使用自助吧，單人燒肉套餐648元起，開吃伊比利豬或安格斯牛9盎司；或雙人套餐1498元起爽吃「戰斧豬排套餐」、「安格斯牛火山套餐」或「澳洲和牛火山套餐」。不想吃肉，也可以成人單點398元享用自助吧菜色；而121～140公分的兒童則收費238元。歡慶開幕，即日起至2025年1月5日，台中人到店用餐出示身分證、健保卡、學生證或公司名片4種證件，揪團消費可享雙人85折、四人75折優惠；聖誕節12月23日至12月24日限時2天，持台中西屯區的身分證、東海或逢甲大學的學生證、台中工業區或澄清醫院的工作證，爽吃「最低7折」優惠。據悉目前開幕首二日訂位已滿，想吃的民眾快手刀去訂位。另外，韓國「八色烤肉」也全新推出「耶誕歡肉吃到飽」優惠活動，即日起至2025年1月8日，台中中友店推出限定的「經典入門套餐」，單人680元＋10%，開吃經典韓式小菜、韓式料理無限供應；台北忠孝店大啖「豪奢海陸套餐」也只要單人售價880元＋10%。