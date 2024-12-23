長期居住海外的國人注意了！從今（23）日開始，衛福部健保署將不再受理停保申請案件，目前申請停保的國人約有21萬人，這項措施也從即日起開始取消，代表國人在海外也要繳健保費，未來每年將為全民健保增添至少23億收入。
為省1498元健保費！她幫國庫每年多添23億
時間回到幾年前，當時一位僑胞李姓女士長期居住海外，只有在農曆春節才會回台灣探親，卻收到了健保局(現健保署)信函要求補繳2個月共1,498元健保費，李女隨即提起行政訴訟，最終敗訴又轉而開始打憲法訴訟。
在2022年12月23日憲法法庭便作出判決，認為《全民健康保險法施行細則》未有法律明確授權，即就全民健康保險停保及復保等權利義務事項逕為規範，違反法律保留原則，因此「停復保制度」將在2024年12月23日失其效力。
對此，日前ICU醫師陳志金也表示，這位李女士因為拒繳1498元的健保費，對當時的健保局(現健保署)提告打官司，結果卻是為國家帶來每年23.6億的健保收入，「我們先一起來感謝李女士」。
「停復保制度」是什麼？生病就回台灣超不公平
過去國人出國6個月以上，就可申請健保「停保」，不用再繳健保費，再入境後「復保」(繳保費)即可就醫使用健保資源。起初是為了顧及駐外人員、國外工作者、留學生等族群的權益而設置。
不過後來有民眾發現，一些長年居住在國外的國人，平日不用繳健保費，等到有一天需要使用到健保時(開刀、看牙醫、住院等等)，再回來台灣繳「健保費」，還不用回溯繳費，且在國外就醫的花費開銷，買張機票回台灣都更划算，「生病就回台灣用健保」也引發公平性的疑慮。
停復保制度正式取消！影響重點一次看
由於李女士在憲法法庭衝撞體制成功，今（23）日起正式取消健保停復保相關規定，衛生福利部也表示，取消停復保規定後，符合加保資格者都應依適法身分辦理加保，加保後健保署每月寄送繳款單至投保單位，由投保單位持單繳費。
基於信賴保護原則，凡2024年12月22日(含)以前，已辦理停保之民眾，當次出國達6個月以上者，該次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達6個月，應註銷該次停保，且需補繳暫停繳費期間的健保費。
居住國外民眾如何繳健保費？
居住國外之民眾，建議可優先選擇「轉帳代繳」，申辦以存款帳戶或信用卡自動扣繳保險費，也可以申請電子繳款單，由健保署寄送繳款單至指定的電子信箱，民眾於收到電子繳款單後，選擇以信用卡、活期帳戶或行動支付(一卡通MONEY、街口支付、台灣PAY)等多元方式繳納保險費，方便又省時。
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時間回到幾年前，當時一位僑胞李姓女士長期居住海外，只有在農曆春節才會回台灣探親，卻收到了健保局(現健保署)信函要求補繳2個月共1,498元健保費，李女隨即提起行政訴訟，最終敗訴又轉而開始打憲法訴訟。
在2022年12月23日憲法法庭便作出判決，認為《全民健康保險法施行細則》未有法律明確授權，即就全民健康保險停保及復保等權利義務事項逕為規範，違反法律保留原則，因此「停復保制度」將在2024年12月23日失其效力。
對此，日前ICU醫師陳志金也表示，這位李女士因為拒繳1498元的健保費，對當時的健保局(現健保署)提告打官司，結果卻是為國家帶來每年23.6億的健保收入，「我們先一起來感謝李女士」。
「停復保制度」是什麼？生病就回台灣超不公平
過去國人出國6個月以上，就可申請健保「停保」，不用再繳健保費，再入境後「復保」(繳保費)即可就醫使用健保資源。起初是為了顧及駐外人員、國外工作者、留學生等族群的權益而設置。
不過後來有民眾發現，一些長年居住在國外的國人，平日不用繳健保費，等到有一天需要使用到健保時(開刀、看牙醫、住院等等)，再回來台灣繳「健保費」，還不用回溯繳費，且在國外就醫的花費開銷，買張機票回台灣都更划算，「生病就回台灣用健保」也引發公平性的疑慮。
停復保制度正式取消！影響重點一次看
由於李女士在憲法法庭衝撞體制成功，今（23）日起正式取消健保停復保相關規定，衛生福利部也表示，取消停復保規定後，符合加保資格者都應依適法身分辦理加保，加保後健保署每月寄送繳款單至投保單位，由投保單位持單繳費。
基於信賴保護原則，凡2024年12月22日(含)以前，已辦理停保之民眾，當次出國達6個月以上者，該次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達6個月，應註銷該次停保，且需補繳暫停繳費期間的健保費。
居住國外民眾如何繳健保費？
居住國外之民眾，建議可優先選擇「轉帳代繳」，申辦以存款帳戶或信用卡自動扣繳保險費，也可以申請電子繳款單，由健保署寄送繳款單至指定的電子信箱，民眾於收到電子繳款單後，選擇以信用卡、活期帳戶或行動支付(一卡通MONEY、街口支付、台灣PAY)等多元方式繳納保險費，方便又省時。