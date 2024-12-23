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▲大門上的聖誕佈置改用光亮的燈泡做聖誕花圈較佳，若想利用聖誕花圈裝飾，可以改掛在牆上。（圖／取自Pixabay）

▲好事成雙，聖誕節擺放聖誕紅宜用雙數。（圖／取自Pixabay）

▲在聖誕樹上裝飾猴、鼠、雞及各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種聖誕禮物，可以在聖誕節開運。（圖／取自Pixabay）

12月25日為浪漫的聖誕節，命理專家楊登嵙指出，西洋耶誕節如同中國農曆新年，大家使用聖誕花圈、聖誕紅、聖誕樹等小物，來裝飾辦公室或居家環境的同時，也要留意相關禁忌，若正確使用還能在聖誕節開運，提醒大家一定要注意。2024年甲辰年，生肖狗為正沖太歲，生肖牛破太歲，生肖兔害太歲，大門上不可張掛狗、牛、兔3種圖案的飾品。聖誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈佈置，否則不但無法遇到貴人，還有可能招來小人，尤其是安置在大門上。建議大門上的聖誕佈置改用光亮的燈泡做聖誕花圈較佳，若想利用聖誕花圈裝飾，可以改掛在牆上。另外，聖誕期間可做應景的佈置，但應避免擺放超過半個月以上，一旦聖誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂、貴人不來。沒有遠景代表運勢阻滯，應隨時整理，才能順暢無阻。樹一般種植在戶外，若移植到室內，一定要轉陽，無論是真樹還是假樹，至於聖誕樹要轉陽，必須有紅色或金色飾帶、飾品。聖誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，否則反而雜亂，以一棵聖誕樹為主，可在上頭裝飾燈及星星造型。一般聖誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。聖誕樹上裝飾燈要有紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部都是白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。好事成雙，聖誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。聖誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會產生夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多容易不切實際。聖誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在聖誕節前一天晚上，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。聖誕襪象徵著對禮物的期許，千萬不能為了環保使用舊襪子，或是擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。聖誕襪象徵著禮物和財富，因此不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，用紅色的最好。聖誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。聖誕節可以用暖色系燈光裝飾聖誕樹、聖誕花圈，還可以用閃爍的方式，讓氣氛更有活力、更浪漫，紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等皆為暖色系。2024年甲辰木龍年，生肖猴、鼠、龍為三合，生肖龍、雞為六合，可在聖誕樹上裝飾猴、鼠、雞及各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種聖誕禮物。這些都代表喜氣、豐收、希望，將聖誕樹安放在大門玄關上，可以吸收聖誕節的好運氣。天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，好運氣就跟著來。聖誕節當天可以請親朋好友來家裡坐坐、聊天，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓心裡充滿溫暖，有利提升運氣。聖誕節可以給家人、朋友贈送一份精挑細選的禮物，聖誕節禮物與平時送禮有區別，不僅可使對方心生愉悅，增進雙方的感情，也能帶來一些好運。聖誕節吃火雞大餐是必備的，進行食補是為了抵禦冬天的嚴寒、補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當吃一些熱量較高的食物，例如牛、羊肉等，但同時也要多吃新鮮蔬菜等，富含維生素和易於消化的食物。養精蓄銳，讓元氣補足，好運氣就會跟著到。