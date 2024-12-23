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國民黨上週五於立法院會強行通過《財劃法》，若實施行政院將再釋出3753億元，對此行政院長卓榮泰日前赴花蓮視察時表示，未來颱風、地震等天災來臨，國庫變成空虛，行政院沒有任何能力，「地方政府要勇敢地去面對」。對此新北市長侯友宜今（23）日說，中央地方永遠是合作的，面對所有重大災難，那中央地方一定是一起並肩作戰、不分你我，讓民眾生活更好，一定是大家共同的心願。對於卓榮泰的說法，侯友宜說，中央地方永遠是合作的，面對所有的重大災難，中央地方一定是一起並肩作戰、不分你我，認為《財劃法》行政院給地方3千7百多億元，但光一年超徵收稅的就達到5千多億元，其實影響不大。侯友宜說，最主要是大家同心齊力，有時候錢是一個問題，人也是一個問題，所以人跟錢都要同心齊力，既然有撥了部分的錢到地方來，地方上分配多的，大家就好好地去在整個地方的需求上全力地展開，希望能夠做到位，讓民眾的生活會更好，讓民眾生活更好，一定是大家共同的心願，大家一起共同面對。