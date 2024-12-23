我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬航決定對新飛機進行全面檢查。（圖／美聯社／達志影像）

馬來西亞航空買下的全新飛機，在首航後便出現「技術性問題」，需要停飛48小時檢查。這架飛機是馬航的首架空中巴士A330neo型飛機，目前正進行全面檢查。綜合外國媒體報導，馬航本月19日為接收這架空巴A330neo型飛機舉行盛大儀式後，同天首航飛往澳大利亞墨爾本，不料之後便發現了一系列技術問題，必須停飛至少48小時。馬航集團董事經理伊茲漢依斯邁說，「由於空中巴士交付給馬航的A330neo型飛機是劣質品，被馬航技術團隊鑒定出現三項問題，因此在首航飛往墨爾本後，將停飛48小時。」他說：「一架全新的飛機，竟然發生這樣的問題，實在無法接受，令人尷尬…… 這也影響了馬航的品牌和聲譽。安全性是最重要的，我絕不會在安全課題上妥協。」這架空巴A330neo型客機搭載勞斯萊斯Trent 7000引擎，是馬航於2022年訂購的20架中的第一架。這架編號為9M-MNG的飛機於11月29日交付，比原定日期延遲了兩個月。然而本月19日飛機在首航後，動力系統和液壓系統接連出現問題，隔天也因再次出現技術故障而停飛維修，馬航無奈被迫取消原定飛往墨爾本的MH149航班。引擎製造商勞斯萊斯發言人透露，初步調查發現一個部件出現故障，並已著手更換零件。而空中巴士公司發言人表示，將全力支持馬航解決A330neo型飛機的技術問題。馬航過去發生飛機離奇失蹤近10年事件，馬航MH370航班2014年3月8日載著239人從吉隆坡起飛後便失蹤至今，尚未找到飛機殘骸；今年5月馬航也發生故障事件，馬來西亞航空一架空中巴士A350客機，5月11日飛行於東海時，引擎突然故障，緊急返回奄美群島海域，並向日本羽田機場申請優先降落。