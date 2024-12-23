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過去有部分旅居國外民眾，生病時才回台使用健保遭到詬病，今（23）日起，健保停復保規定取消，只要是設有戶籍國民，都應持續加保與繳納健保費，預估21萬人受到影響，健保保費一年約增23億元。健保署表示，全民健康保險屬強制性之社會保險，依社會互助、風險分攤之意旨，凡國人符合保險資格者，即有持續加保及繳納保險費義務，不論其是否就醫或有無使用健保醫療資源而有不同。因此，衛生福利部修正全民健康保險法施行細則，取消健保停復保相關規定。健保署表示，配合本次施行細則規定修正，自113年12月23日起，即不再受理停保申請案件。國人只要設有戶籍，均應持續加保及繳納保險費，如在國外發生不可預期緊急傷病或緊急分娩，可於當地醫療院所就醫，再檢具書據向健保署各分區業務組申請核退自墊醫療費用。另，健保署說明，基於信賴保護原則，凡113年12月22日(含)以前，已辦理停保之民眾，當次出國達6個月以上者，該次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達6個月，應註銷該次停保，且需補繳暫停繳費期間的健保費。健保署強調，取消停復保規定後，符合加保資格者都應依適法身分辦理加保，加保後健保署每月寄送繳款單至投保單位，由投保單位持單繳費。至於以第6類身分在公所加保之民眾，健保署會寄送繳款單至被保險人之通訊地址，並請於期限內持單繳納。健保署提到，居住國外之民眾，建議可優先選擇「轉帳代繳」，申辦以存款帳戶或信用卡自動扣繳保險費，也可以申請電子繳款單，由健保署寄送繳款單至指定的電子信箱，民眾於收到電子繳款單後，選擇以信用卡、活期帳戶或行動支付(一卡通MONEY、街口支付、台灣PAY)等多元方式繳納保險費，方便又省時。