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行政院今（23）日針對朝野《財劃法》修法之爭召開記者會，強調將造成中央與地方財政分配不均、明年度中央政府總預算恐需重新編列等。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡則發文痛批行政院「帶頭造謠」，並稱她看完記者會後，感覺提前過年了，「我彷彿看到很多爸爸媽媽會跟孩子說的話：『哎呀！你不會用錢，媽媽幫妳收起來！』」陳智菡指出，財政部長莊翠雲稱，中央過去大量補助給財政較差的縣市，所以現在地方財政都漸趨穩健；可是修法後，錢直接分給地方，這樣地方就不會積極自籌財源，地方財政就會弱化。但卻沒說明為何由中央補助地方財政就會健全？陳智菡再以黨主席柯文哲為例說，台北市無論各項補助、前瞻預算多寡，柯文哲都會考量地方建設需求以及永續性，因此柯任內積極招商、減債、預算要量入為出，確實提升台北市財政狀況。「換言之，財政體質是否良好，是與首長能力、縣市條件有關，跟中央是否補助沒有絕對關係」，她質疑，以莊翠雲這種邏輯，怪不得遲遲無法產出政院版本。