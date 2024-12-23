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▲蕭大陸擔任《好運來》製作人。（圖／記者朱永強攝）

侯怡君、倪齊民、楚宣和劉至翰今（23）日出席民視八點檔《好運來》首映會，侯怡君分享，才拍一集彷彿拍了三百集，尤其還要在樹林裡滾山坡，因為天色昏暗看不清楚，突然全身很癢，往下一看才發現身體上爬滿了近百隻的螞蟻和蟲。不僅如此，侯怡君此次和倪齊民飾演夫妻，其中一場對小三楚宣大打出手，壓在她身上掐住她的脖子，完全是體力活。侯怡君許久沒拍八點檔，這次為了老公製作的《好運來》回歸，她大嘆才拍一集，累感像拍了三百集，尤其某一場要滾山坡，所有泥巴都往身上、臉上塗，還加上血漿，本來就已經狼狽不堪了，侯怡君突然感覺全身好癢，往下一看她傻眼大喊：「大概有將近100隻的螞蟻跟蟲爬滿我身體！」侯怡君原本想，滾山坡應該有替身吧，沒想到導演求好心切，希望她自己「滾一半」，結果因為她動作太俐落了，被導演要求滾慢一點，還跟她說：「可不可以不要滾得像替身！」讓侯怡君哭笑不得。侯怡君接著爆料，藍葦華根本是「俗仔影帝」，前一天拍跳樓戲，他才跟侯怡君說「不用怕，哥哥保護妳」，結果隔天換他要跳海，侯怡君心想應該很快結束，結果怎麼拍了半小時，前去關心才發現藍葦華根本不敢跳，一直在發抖。藍葦華解釋：「我在地面上看還好，結果上去之後真的不敢跳，導演一直喊等我跳，我過了10秒才跳下去。」不只是藍葦華，劉至翰也因為追犯人沒熱身，大腿筋膜撕裂，還發出很大的斷裂聲，侯怡君虧：「我就笑他，不是三鐵的嗎。」除此之外，侯怡君在劇中和楚宣互搶倪齊民，兩人見面不是打就是吵，但因為侯怡君速度太快，每次楚宣想扯她頭髮都扯不到。還有一場侯怡君騎在楚宣身上掐她的戲，原本倪齊民應該要把侯怡君推走，結果他抓成楚宣的手，讓楚宣呈現動彈不得的狀態，最後還是侯怡君「自己彈開」，相當幽默。侯怡君坦言，原本想推掉角色，但拍了之後覺得很過癮：「跟這些武林高手一起飆戲，這麼優秀的演員，很爽的一件事，所謂表演者，有時候演到自己都會起雞皮疙瘩，就知道中了。」過程中蕭大陸有給鼓勵嗎？侯怡君說：「我們私下很少講工作的事，也不會給我太多建議，只是我會給自己壓力，處女座要求比較高，可能面對很多人會希望盡力做到最好。」就連拍到腳指頭全部都黑青，蕭大陸也只是淡淡地回一句話：「自己不會保護好自己啊。」