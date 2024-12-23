立法院20日聯手修正公職人員選罷法，要求連署罷免者要附身分證影印本，引發公民團體憤怒，台中市罷免3立委的「敲羅」、「廢翔」、「斷健」連署行動，前兩天在寒冬中急劇加溫，比過去多了數倍。加上廖偉翔為財劃法一事惹怒中職會長蔡其昌，蔡其昌不惜在臉書下廣告批評廖人身攻擊，意外讓罷免行動討論度升溫。
公民團體發起罷免立委行動，台中市3名國民黨青壯立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪皆在名單內，連署行動早在今年5月就開始進行，分別命名為「敲羅」、「廢翔」、「斷健」行動。幾個月來，部分台中市綠營政治人物雖私下幫忙，但從未公開站出來相挺，連署的民眾並不多。
除了網路連署，參與「罷免四五六，台中三連罷」的民間團體，假日會到街頭擺攤，21日下午在西區的市民廣場、22日轉到中區的中央書局騎樓。志工們表示，受到《公職人員選罷法》修正的影響，這兩天連署人數比過去增加數倍，國民黨就是要沒收公民權，大家會更加緊連署，以第二階段連署為目標。
由於實體擺攤地點以羅廷瑋、廖偉翔選區為主，參與連署人數也是羅廷瑋最多、廖偉翔次之。但這兩天為了《財劃法》修正，廖偉翔與立委蔡其昌隔空互嗆，也意外炒熱廖偉翔的罷免行動。
廖偉翔 批評蔡其昌「背棄台中、背棄選民，這就是背骨，才會說修改《財劃法》財劃法對台中不利」，蔡其昌氣到在臉書下廣告，節錄廖偉翔這段發言，表示「我們雖然立場不同，但期待評論任何事件時，可以不需要加入那麼多人身攻擊的詞彙」，並指對廖偉翔指教的影片，「感到非常遺憾與失望」！
身兼中職會長的蔡其昌近來人氣正旺，發文不到20小時吸引近700則留言，網友不僅痛罵廖偉翔沒禮貌，更喊話西南屯選區民眾一起站出來罷免他。對於公民團體的行動，3名立委服務處僅表示尊重，多不願發表看法。
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除了網路連署，參與「罷免四五六，台中三連罷」的民間團體，假日會到街頭擺攤，21日下午在西區的市民廣場、22日轉到中區的中央書局騎樓。志工們表示，受到《公職人員選罷法》修正的影響，這兩天連署人數比過去增加數倍，國民黨就是要沒收公民權，大家會更加緊連署，以第二階段連署為目標。
由於實體擺攤地點以羅廷瑋、廖偉翔選區為主，參與連署人數也是羅廷瑋最多、廖偉翔次之。但這兩天為了《財劃法》修正，廖偉翔與立委蔡其昌隔空互嗆，也意外炒熱廖偉翔的罷免行動。
廖偉翔 批評蔡其昌「背棄台中、背棄選民，這就是背骨，才會說修改《財劃法》財劃法對台中不利」，蔡其昌氣到在臉書下廣告，節錄廖偉翔這段發言，表示「我們雖然立場不同，但期待評論任何事件時，可以不需要加入那麼多人身攻擊的詞彙」，並指對廖偉翔指教的影片，「感到非常遺憾與失望」！
身兼中職會長的蔡其昌近來人氣正旺，發文不到20小時吸引近700則留言，網友不僅痛罵廖偉翔沒禮貌，更喊話西南屯選區民眾一起站出來罷免他。對於公民團體的行動，3名立委服務處僅表示尊重，多不願發表看法。