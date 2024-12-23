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據媒體報導，輝達（Nvidia）有意在台灣北部設立海外總部。台北市府坦言，一直都有跟輝達總部聯繫，也積極爭取。新北市府則是整理新北市設立總部的優點，並且直接盤點林口國際AI+智慧園區、泰山楓江、三峽麥仔園與樹林大柑園、新店有寶高二期，以及淡海科技城都可以跟輝達談協商，宛如「任君挑選」的自助餐，爭取落地意味濃。據《工商時報》報導，屬意以台灣北部，尤其是台北市為打造海外總部據點，由於輝達提出總部所需土地廣達3公頃，並希望可以鄰近高鐵；考量到可能還有工廠需求，也不排除選擇新北、桃園及新竹等地。經濟部表示，過去輝達已表示會在台灣設立企業總部，至於選址部分則是遵重企業的商業決定。台北市副市長林奕華受訪表示，一直都有跟輝達總部做相關聯繫，希望可以在北市設立海外總部。針對土地是否有所盤點，她重申，都有跟輝達總部聯繫，「我們就極力爭取」。台北市政府對於輝達公司擴大在台灣投資極為重視，並且積極爭取輝達公司在台北市投資設立海外企業總部，市府已經組成跨局處專案小組，積極了解該公司設址需求，並提供所需要的投資資訊，將全力協助促成。據悉，輝達曾經物色位於鄰近捷運昆陽站的「潤泰玉成辦公大樓」做為研發中心，該地不僅僅鄰近南港高鐵站，也接近輝達目前在內湖的研發中心。另一方面，被列為可能落地點的新北市府則是列出各項優勢，包括是北台灣千萬人口大都會中心點、坐擁高鐵、台鐵、國道、快速道路以及三環六線、機場捷運，可快速連結桃園國際機場、松山機場等；新北市府也點名，新北青壯年人口比例約71%為全國最高，就業人口數約207萬，享有人才紅利優勢。新北市府也補充，新北市擁有超過31萬家企業之工商首都，輝達上下游供應鏈有26家包含鴻海、新漢、微星、圓剛科技、技嘉、研揚科技、廣運機械等AI上下游關鍵廠商群聚新北，適合發展為AI基礎城。新北市府也直盤點，短中長期土地是「林口國際AI+智慧園區」，鄰近機捷林口站，開車不到半小時就到桃園機場。中長期部分，則有腹地廣大的泰山楓江、三峽麥仔園與樹林大柑園，而像是新店有寶高2期以及淡海科技城都可以是選項。