我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綠鬣蜥野外繁殖問題嚴重，屏東縣政府今年至12月移除數量創歷年新高，移除數量高達4.4萬隻。（圖／屏東縣府農業處提供）

外來種綠鬣蜥在南台灣肆虐，不只跑進校園，嚇壞師生，就連公園也幾乎隨處可以看到綠鬣蜥的蹤影，而且綠鬣蜥更會影響農作物，為了防堵綠鬣蜥持續在野外繁衍，包括台南、高雄及屏東等地方政府，皆陸續成立教育訓練班，讓民眾參與報名，加入「獵蜥」行列。不過日前，在屏東麟洛一處農地，有民眾親眼目擊一隻瘦到「皮包骨」的流浪狗，竟叼咬一隻綠鬣蜥。看到流浪狗叼綠鬣蜥的畫面，引發網友討論，有人留言表示，連流浪狗也加入捉捕綠鬣蜥的「獵龍大隊」了，還有人說「要流浪狗多抓一點」、「幫除害蟲」等等，而照片一傳上網，也引來近9千名網友按讚，透過這張照片也可顯見，南台灣綠鬣蜥的問題，還是非常嚴重，甚至成為流浪狗的食物。根據資料顯示，屏東縣政府今（2024）年至12月，移除綠鬣蜥的數量，創下歷年新高，高達4.4萬隻。而縣府也預計將在12月30日舉辦「綠鬣蜥移除教育訓練課程」，提供民眾有關綠鬣蜥移除的專業知識及操作技能，訓練課程採線上報名，12月23日下午17時，在屏東縣政府及農業處官網報名。農業處表示，訓練課程報名資格為年滿18歲的屏東縣縣民，將開放150名受訓名額。為確保綠鬣蜥移除行為，符合法規並維護動物福祉，完成受訓課程的學員在接受訓練後，須簽署綠鬣蜥移除公約，內容包括安全注意事項及不可虐待、拍照上傳等爭議性行為。農業處長鄭永裕也強調，為避免網路上可能出現的詐騙行為，如非縣府所公告訓練相關資訊，民眾應保持高度警覺，切勿輕信非縣府公布的報名訊息，如果在網路社交平台看見相關資訊，應即時向縣府查詢正確資訊，避免受到不實訊息的誤導甚至詐騙。農業處更重申，保護生態環境避免外來種影響生態，並非短時間能完成的事，而是一項需要持續推進的長期工作，呼籲縣民成為生態保護夥伴，參與移除外來入侵物種的工作，守護屏東綠色家園，遏制外來入侵物種綠鬣蜥，對本土生物多樣性的危害。