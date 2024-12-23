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▲魏如萱自承當媽之後才比較會營造節日的儀式感，家裡每年都會有聖誕樹，也會準備兩分禮物給兒子，另一分裝作是聖誕老公公送的。（圖／記者嚴俊強攝）

▲魏如萱穿著一身喜氣，祝大家都有桃花運，自己卻不強求一定要有新的感情。（圖／記者嚴俊強攝）

魏如萱新專輯《珍珠刑》將於24日（週二）正式推出，作為陪伴歌迷歡度聖誕假期的最好禮物。她七夕情人節時在周興哲演唱會當嘉賓，要他幫自己找老公，結果事隔4個多月，進度如何？她答道：「那個是講給大家笑，之後也沒怎麼再聯絡，就目前沒有進度，可是我也蠻喜歡自己現在的狀態。」之前在高雄的活動上有碰到才11歲的歌迷弟弟，喜歡聽她的歌曲，還拿手機打字給她看，上面寫著「愛你的小弟弟」，忍不住誇道：「好成熟，這麼有品味。」她坦言根本沒有追求者示好，也承認要是透過兒子來追她，她是比較有可能考慮，但也擔心，若兒子不滿意，可是自己真的很喜歡，怎麼辦？在《珍珠刑》的記者會上，魏如萱穿著一身喜氣的紅色，祝福大家都走「桃花運」，然而她自認到目前都沒什麼桃花，充滿浪漫氣氛的聖誕節當天，也照常跑通告。聖誕節對她來說，準備好送兒子的禮物比較重要，有趣的是，兒子到現在還相信有聖誕老公公，而且喜歡的東西常在變，一會兒是科學玩具，然後班上流行忍者，他就會想要，然後又變成喜歡星際大戰、超人力霸王等等。她買過一個玩具，可以教小朋友如何製作鼻涕，還有附培養皿，看起來很專業，然後會做出綠綠的、不是透明的鼻涕，想不到兒子很喜歡，還直呼媽媽真的選對了，她還送一個給兒子的同學，同學也很喜歡。在還沒當媽之前，魏如萱不太愛過節，覺得生活作息會被打亂，生小孩之後，才改變想法，不想讓自己的態度影響到小孩對各大節日都不喜歡，往後開始每年都有在家裡布置好聖誕樹，因為兒子她才慢慢有儀式感。她的聖誕禮物要準備兩份，笑稱：「聖誕老公公超好用，我都會跟兒子說，表現好，聖誕老公公才會送他禮物。」家裏也會放餅乾和牛奶在桌上，因為要給聖誕老公公享用，問她難道都自己解決？她答道：「在孩子沒起床前，趕快先把牛奶與餅乾收掉，他才6歲，不打算告訴他聖誕老公公的真相，到真的不能騙了再說。」提到兒子這個心肝寶貝，魏如萱坦言明年他就上小學，會有點緊張，不過他已經從小時候的害羞，變得越來越會表達、越來越會講話，到了小學就要認識新朋友，會考驗孩子的社交能力。她在幼兒園裡的班上男生比較多，現在比較要好的也多半是男生。因為她都是在家寫歌，兒子竟會抱怨：「媽媽不要再唱了好媽？你每次唱慢歌我都會睡著。」氣得她回答：「人家聽媽媽唱歌要給錢呢！」但也因此讓她明白兒子應該是喜歡快歌、喜歡鼓、喜歡電吉他之類的音樂，這次在《珍珠刑》就放進比較多的快歌。外界對於她的感情生活很關心，魏如萱表示不會排斥交往圈內人，也不會對未來伴侶的年紀設限，如果能夠聊得來、有話題，自己喜歡的話，多大、多小其實都OK。倒是兒子的態度還是會有點影響，她原本想說兒子不喜歡的話可能沒辦法，突然又覺得如果真的很喜歡，也會捨不得放棄，開始陷入掙扎。她在高雄的活動上碰到11歲的歌迷弟弟向她表示喜愛聽她的歌，開心誇讚：「好成熟，這麼有品味。」新專輯《珍珠刑》裡有的歌詞含義比較深，他們這年紀還不一定懂，魏如萱建議可以先享受旋律、感受氛圍，慢慢聽到長大也許就懂了。她再次強調：「我新專輯真的很好聽，有點像第3張，有些黑暗，有些歌的重量比較重。」她喜歡用舉重若輕的方式來呈現生活中的疼痛，可以苦但不要那麽痛苦，會用愉悅的旋律來表達，也很期待歌迷們對她新專輯的回饋。她表示會上社群網站看大家的留言，好的、壞的都看，會忍住不回應，免得造成太多風波，可是若有人純粹只是想攻擊她本人、沒有針對作品本身來討論，她就會果斷封鎖。